Trgovce s Dolca uskoro sele i s Europskog trga: 'Ne znamo gdje ćemo, nitko ništa ne govori...'

Prije točno dva tjedna došli smo na Europski trg, kamo su preselili trgovce s Dolca. Neizvjesnost i tuga vladali su i tog ponedjeljka među trgovcima, koji su se nadali kako će se sredinom studenog ipak vratiti na staro mjesto. Mesari su praznili hladnjače, spašavali što se spasiti da, a oni koji se "bave" voćem i povrćem privikavali su se na nove okolnosti i okruženje.

Nadali su se da će biti kratka vijeka, ali čini se da ništa od toga. Prolazili smo i jučer među štandovima na Europskom trgu, a uz neizvjesnost i tugu, sve su više vidljivi očaj i nevjerica. Rijetki vjeruju da će se uskoro sve vratiti na staro.

- Ma nama ni'ko ništ' ne govori. Neki vele da bumo na Splavnici, neki da će nas nekako preseliti na parking na ulazu u Dolac, kod Kaptola, ali ti su prostori premali za sve nas - rekla nam je gospođa s iskustvom, a kolega se ubacio:

- Pitanje je samo što će biti poslije. Ja sam čuo još jednu verziju, da smo do srijede na Europskom trgu, onda da se selimo nazad na Dolac, ali s drukčijim rasporedom klupa, jer ova su mjesta na Europskom trgu predviđena za adventske kućice. No kažu da se nakon Adventa opet spuštamo ovamo jer 'gore' nije sigurno - kaže nam.

Uglavnom, dojam je da je informacija premalo, tim ljudima nitko ništa konkretno nije rekao, osim kad sastanče. A jedan od niza sastanaka trebao bi biti u srijedu. Malo nade polažu prodavači u taj još "jedan skup glavešina". Prometa, kažu, na ovome mjestu ima manje, manje je ljudi, čak su i neke stare mušterije odustale od dolazaka na "novi plac".

Isprepleću se ondje gorčina i strah, strah za egzistenciju vlada dok prolazite kraj štandova s voćem i povrćem.

Neki su tamo proveli cijeli radni vijek, a sad im je sve ugroženo. Svi spominju taj asfalt, koji je "nestručno" stavljen prije desetak godina, bez prave hidroizolacije.

Foto: Davor Lugarić/24sata

- A znate kak' je s vodom, protiv nje nemreš, ona uvek nađe put - objašnjava nam kumica.

Put se ne nalazi, barem zasad, do rješenja. Riječi koje nam je rekla jedna kumica prije dva tjedna sve više dobivaju na težini: "Pa Dolac žele uništiti, inače bi već odavno uložili nešto u njega".

- Ma nema više ništa od toga, zaboravite na sve. Nitko ne brine o nama - očajan je jedan od prodavača.

Jedno ime i prezime, vrlo važno za ovaj grad, ne spominju jer od njega više ništa ni ne očekuju. A to je Tomislav Tomašević.

Dok se borio za prvi mandat, šetao je Dolcem, sa svojom svitom sjeo je i gablao ribice, bilo mu je to tad prikladno, a i potrebno. Pozdravljali su ga ljudi, fotografirali se s njim. No nakon pobjede do Dolca mu više nije.

- On nemre smislit Dolac, on to samo vidi kao gubitak i želi nas uništiti, ne voli ga - kaže nam prodavač s klupice koji, kao i ostali, ipak želi ostati anoniman.

Tko zna, možda ih uskoro ipak iznenadi radosna vijest, takvo je doba godine. 