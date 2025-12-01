Obavijesti

TEŽINA OZLJEDA NEPOZNATA

Tri auta sudarila se u Oroslavju: Dvoje ljudi prevezeno u bolnicu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u ponedjeljak u 6.55 sati

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru tri vozila u Oroslavju. Težina ozljeda ozlijeđenih još nije poznata, no od krapinsko-zagorske policije doznajemo da su prevezeni u OB Zabok.

- Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo u ponedjeljak u 6.55 sati. Ozlijeđeni su na bolničkoj obradi, a prema prvim informacijama vjerojatno se radi o lakšim ozljedama - rekli su nam iz policije.

Nakon očevida će biti poznato više detalja.

