Tri djevojčice napale vršnjakinju (13) u Zagrebu: 'Skakale su joj po glavi, ostao je trag tenisice'

Djevojčica (13) brutalno je napadnuta na igralištu u zagrebačkom Savskom Gaju, gdje su je, prema tvrdnjama njezine majke, tri djevojčice tukle i skakale joj po glavi, piše Jutarnji list.

- Skakale su mojoj kćeri po glavi do te mjere da joj je ostao trag tenisice na čelu. Njih tri na nju jednu. Tko zna koliko bi to sve trajalo da ih slučajno nije vidjela gospođa koja se našla na igralištu - ispričala je majka djevojčice.

Djevojčica je završila na hitnom prijemu Dječje bolnice u Klaićevoj u Zagrebu.

Sve je, prema riječima majke, počelo u shopping-centru. Do njezine kćeri i prijateljice navodno su došle tri djevojčice u dobi od 11 do 13 godina. Jedna od njih, tvrdi majka, već je dulje vrijeme poznata u naselju zbog nasilničkog ponašanja prema vršnjakinjama.

- Nakon što su se posvađale oko Snapchata, te tri curice nagovarale su moju kćer da ide s njima na igralište u Savski Gaj kako bi tukle neku treću djevojčicu. No moja je kćer znala da će batine dobiti ona. Iako im je rekla da ne želi nikamo, one su je odvukle - kaže majka.

Prema njezinim riječima, na igralištu nije bilo razgovora. Djevojčice su zapalile cigaretu, a potom nasrnule na njezinu kćer.

Napad je prekinula žena koja se slučajno našla na igralištu, nakon čega su se djevojčice razbježale.

Majka je oko 18.40 sati dobila poziv i saznala što se dogodilo. Djevojčici je ustanovljeno da nema prijeloma. Zadobila je ogrebotine i hematome na glavi, leđima i trbuhu te se, prema riječima majke, žali na bolove u glavi i vratu. Sve su prijavile policiji.

- Mlađe od 14 godina ne može se ni za što teretiti - tvrdi zgrožena majka.