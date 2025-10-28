Tri kapitalca prodali za 17.500 €: 'I baka (82) još ide u tartufe'

Iznimno nam je drago što su naša tri velika tartufa na aukciji u Londonu prodana za vrtoglavih 17.500 eura. Težili su 525 grama, 175 grama te 120 grama. I još nam je draže što je novac od aukcije otišao u najbolje ruke, za djecu. Cijeli iznos doniran je Dnevnom centru za rehabilitaciju u Puli. Naša obitelj tartufarstvom se bavi od 1966., a baka Danica, iako danas ima 82 godine, i dalje ide u lov na tartufe. To joj je najveći gušt, kazala je Laura Franković Karlić (31) iz mjesta Paladini kraj Buzeta.

