TRI MISTERIJA NESREĆE Policija pokušava rekonstruirati vožnju poginulog, ranije skrivio sudar?

I dalje se ne zna tko je vozač Peugeota, koji je u srijedu oko 10.35 sati poginuo u sudaru na zagrebačkoj obilaznici. Kako neslužbeno doznaju 24sata, njegov udarac u druga vozila bio je toliko snažan, da je čovjek ostao neprepoznatljiv. Uz to, tijekom očevida na obilaznici među krhotinama nisu mogli pronaći niti njegove dokumente. Pitanje je i nalaze li se oni među ostacima, koje je vučna služba kasnije odvukla na posebno policijsko parkiralište.

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Pokretanje videa... VIDEO Vožnja u suprotnom smjeru | Video: Granični prijelaz Maljevac/Facebook

- U takvim slučajevima, gdje ne možemo sa sigurnošću utvrditi tko je vozio, moguće je prepoznavanje poginulog preko otisaka prstiju, ako su oni u bazi podataka. Ako bude potrebno, tu je i DNK analiza. Naravno, koristit će i podaci samog vozila no tek treba vidjeti je li za volanom bio vlasnik vozila ili netko drugi - kaže nam jedan kriminalist.

Podsjetimo, kako su potvrdili iz PU zagrebačke nesreća je bila na obilaznici kraj mosta Sava u smjeru istoka. Sudjelovala su dva automobila i dva kamiona. Jedan čovjek je poginuo, dok je drugi teško ozlijeđen.

Ubrzo su se pojavile snimke drugih vozača na kojima se vidi vozač Peugeota, koji prije smrti juri suprotnim smjerom. Zasad je poznato da je dijelom ceste vozio zaustavnim trakom. Policajci istražuju je li on izravno skrivio tešku nesreću te što je sve tome prethodilo.

Naime, prema neslužbenim informacijama 24sata, policajci sumnjaju kako je vozač Peugeota ranije sudjelovao u prometnoj nesreći kraj čvora Popovec na autocesti A4, što je sjevernije od obilaznice i mjesta tragedije. Navodno je potom počeo bježati te sad istražitelji pokušavaju rekonstruirati je li ga drugi vozač slijedio.

U novoj snimci vožnje suprotnim smjerom, koju je objavila Facebook stranica Granični prijelaz Maljevac, vidi se taj isti automobil kako juri suprotnim smjerom kraj Ikee. S obzirom na to da se našao na srednjem, od tri dijela autoceste koji se ondje nalaze, pretpostavlja se da je nakon Popovca došao do čvora Ivanja Reka i prvo jurio prema naplatnim kućicama i Ježevu. No prolaskom kraj Ikee, kraj čvora Otok Svibovski prešao je u suprotni smjer i nakon par kilometara stradao.

Zato istražitelji cijeli dan pregledavaju sve moguće snimke videonadzora, kako Hrvatskih autocesta, tako i Grada Zagreba, ali i benzinskih pumpi i drugih poduzeća.

Treća nepoznanica ove prometne nesreće je misterij trećeg automobila, koji se ondje našao smrskane vozačke strane. Novinari 24sata primijetili su nakon nesreće BMW njemačkih tablica koji je stajao nasred mosta Sava u traku za pretjecanje u smjeru istoka. Bilo je to oko 300 metara dalje od ostalih. U njemu je sjedio vozač, a zračni jastuci su bili otvoreni.

Telefonirao je, a ondje nije mogao doći nakon nesreće s obzirom na to da je promet bio u potpunosti blokiran. Kraj njega u to vrijeme nije bilo niti policije niti Hitne pomoći.