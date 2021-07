U smrskanom Fordu Mondeo, koji se u ponedjeljak sudario s kamionom, jedino je preživio Nezir Memčić (17), koji je zadobio teške povrede.

Nastradali momci su živjeli u istoj ulici, kuća do kuće. Rodbina, prijatelji, susjedi su tijekom dana obilazili neutješne obitelji tragično stradalih mladića. U dvorištima odzvanjaju jecaji majki, sestara i rodbine, prenosi Avaz.

- Pretužno je pričati, mladost ode, Bog je tako htio. Ne vjeruješ da se to desilo, ali moraš se pomiriti sa sudbinom. Sve očekujem da će se pojaviti, ali njih više nema - govori otac jednog od preminulih mladića za Avaz.

- Kada smo čuli za nesreću, u prvoj informaciji među poginulim nije bilo našeg sina, kasnije smo doznali da je i on među nastradalima. Bila su to zlatna djeca koja su se znala od malih nogu. Tu su, kuća do kuće. Moj je bio najstariji, nije napunio ni 23 godine. Radio je u Sloveniji. Sređivao je na spratu stan za sebe. Maštao je da dobije vizu, sve je trebalo biti završeno u rujnu, ali, eto, nije je dočekao - kroz suze kaže majka Sabina.

Kobne noći u automobilu s prijateljima nalazio se i jedini preživjeli u ovoj saobraćajnoj nesreći, srednjoškolac Nezir Memčić (17). Iako je bio u veoma teškom stanju, u međuvremenu se probudio iz kome. Od siline udara, zadobio je prijelom obje natkoljenice i povrede glave te ga očekuje operacija.

- On još ne zna šta se desilo. Stalno pita za svoje drugove. Žao mi je mladosti, žao mi je mojih susjeda. Što se tiče povreda, molim Boga da bude sve uredu. Doktori kažu da je stanje za sada zadovoljavajuće, ali je još pod doktorskim nadzorom. Mi se nadamo najboljem. Briga nam je kako mu reći da su mu prijatelji poginuli - kroz suze kaže Nezirov otac.