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TRI PITANJA PLUS+

Tri pitanja za Medikolov PET/CT: 'Ja sam Maradona hrvatskog zdravstva! Zabijam i rukom'

Piše Express,
Čitanje članka: 1 min
Tri pitanja za Medikolov PET/CT: 'Ja sam Maradona hrvatskog zdravstva! Zabijam i rukom'
Obilazak KBC-a Osijek povodom početka rada PET/CT dijagnostike | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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NOVI EXPRESS Ako nema mene, nema tko će pregledati bolesnike dok država ne kupi moju konkurentsku subraću. A ako se bolesnici ne pregledaju, eto ih na cesti. Ili na ahiretu. To želite?

Ivana Kekin skrenula je pažnju javnosti na to da je vlast privatnoj klinici Medikol prepustila monopol na PET/CT pretrage, na koje najčešće idu onkološki bolesnici. Medikolovi privatni uređaji stoje u javnim klinikama, Jedan takav uređaj košta od 2 do 2,5 Zato smo tri pitanja postavili privatnom uređaju.

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