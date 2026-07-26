NOVI EXPRESS Ako nema mene, nema tko će pregledati bolesnike dok država ne kupi moju konkurentsku subraću. A ako se bolesnici ne pregledaju, eto ih na cesti. Ili na ahiretu. To želite?
TRI PITANJA PLUS+
Tri pitanja za Medikolov PET/CT: 'Ja sam Maradona hrvatskog zdravstva! Zabijam i rukom'
Čitanje članka: 1 min
Ivana Kekin skrenula je pažnju javnosti na to da je vlast privatnoj klinici Medikol prepustila monopol na PET/CT pretrage, na koje najčešće idu onkološki bolesnici. Medikolovi privatni uređaji stoje u javnim klinikama, Jedan takav uređaj košta od 2 do 2,5 Zato smo tri pitanja postavili privatnom uređaju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+