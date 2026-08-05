Najveći požar izbio je oko 13,40 sati na Aveniji Marina Držića na Trnju, gdje je planulo više stambenih objekata u nizu zasad nepoznatih vlasnika te automobil Mercedes Sprinter
Tri požara u Zagrebu u jednom danu: Vatra zahvatila više kuća, Mercedes i dva službena vozila
Na području Zagreba u utorak su izbila tri odvojena požara u kojima nije bilo ozlijeđenih. Požari su ugašeni, a uzroci njihova izbijanja zasad nisu utvrđeni, izvijestila je u srijedu Policijska uprava zagrebačka.
Najveći požar izbio je oko 13,40 sati na Aveniji Marina Držića na Trnju, gdje je planulo više stambenih objekata u nizu zasad nepoznatih vlasnika te automobil Mercedes Sprinter zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 30-godišnjaka.
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Istoga dana oko 21 sat u Susedgradu, u Ulici Josipa Lončara, zapalila su se dva parkirana službena automobila na parkiralištu u krugu poduzeća - Renault Clio i Opel Corsa, oba zagrebačkih registarskih oznaka.
U noći na srijedu, 20-ak minuta iza ponoći, u Dugom Selu u Ulici Josipa Zorića izbio je požar smeća i starog drvenog namještaja u nekorištenom objektu u vlasništvu 72-godišnjaka.
Policija je priopćila da će očevidi na svim lokacijama biti obavljeni nakon što se za to steknu uvjeti kako bi se utvrdio uzrok požara.
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