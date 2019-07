Tri psa su zapela u kanjonu rijeke Zrmanje među zmijama

Pse smo vidjeli u nedjelju te u ponedjeljak. Jedva smo pristali uz rub kanjona. Nigdje nije bilo hlada, a to je prava divljina, rekao je čitatelj koji je spasio pse kilometar od ušća Zrmanje u Novigradsko more. Jedan ih pas odveo do ostala dva koji su bili na rubu uginuća. Prijetile su im zmije, no uspjeli su ih napojiti i prevesti u Novigrad. Vijest se pročula i prepoznao ih je vlasnik iz Maslenice. Psi su skočili u rijeku tijekom lova.

