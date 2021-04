Društvenim se mrežama ovih dana šire modificirani grbovi bivše države. Na jednom od njih umjesto crvene zvijezde s grba SFRJ je bočica s cjepivom protiv COVID-19, a umjesto baklji šprice. Drugi je grb još zanimljiviji. Na njemu je grb bivše države smješten unutar dvoglavog orla s grba Srbije, koji u svojim kandžama drži šprice. Taj grb zorno oslikava trenutačnu situaciju u regiji i neupitnu dominaciju Srbije kad je riječ o vakcinaciji. Srbija je u ovom slučaju postala neprikosnoveni regionalni lider, profitirajući od svoje fleksibilne vanjskopolitičke pozicije i od višegodišnje izgradnje dobrih odnosa s Rusijom i Kinom. Ne uzdajući se previše u obećanja Europske unije, kad je riječ o opskrbi cjepivom, Srbija se okrenula sebi i vlastitoj snalažljivosti postavši jedna od najuspješnijih zemalja u Europi i svijetu kad je riječ o cijepljenju.



I u toj situaciji srpski predsjednik Aleksandar Vučić odlučio je iskoristiti cjepivo kao moćno sredstvo političkog marketinga, pokušavajući proširiti svoju meku moć u regiji. “To se ne zaboravlja”, tim je riječima jedan Sarajlija opisao svoje osjećaje nakon što je prošle subote u Beogradu, na poziv Srbije, cijepljen protiv COVID-19, baš kao i tisuće njegovih sunarodnjaka, ali i tisuće građana drugih zemalja iz regije, pa i iz Hrvatske. U samo tri dana u Srbiji je prošlog vikenda cijepljeno više od 20 tisuća stranaca koji su došli na poziv Privredne komore Srbije ili su se sami prijavili preko portala elektroničke uprave Srbije. Ono na što bi u svojim matičnim zemljama morali čekati mjesecima, a vjerojatno i godinama, u Srbiji im je postalo dostupno u roku od dan-dva, i to potpuno besplatno. U subotu ujutro bilo je čekanja, kao i redova na granici, no proces imunizacije u Srbiji, za razliku od Hrvatske, odlično je organiziran.



Dok se u Hrvatskoj od početka cijepljenja stalno govori o tome kako veći broj doza cjepiva samo što nije stigao, a to se još nije dogodilo, zbog čega je Hrvatska u ovom pogledu ponovno među nekoliko najlošijih europskih zemalja, u Srbiji je broj cijepljenih građana sad već znatno veći od dva milijuna, od čega je više od milijun građana primilo i drugu dozu. Drugim riječima, dok je Srbija u svjetskom vrhu po procijepljenosti svojih građana, Hrvatska je na samom dnu, iako se na početku ove krize očekivao potpuno drukčiji rasplet. Očekivalo se, naime, da će Hrvatska, kao i susjedna Slovenija, u ovom slučaju profitirati od članstva u Uniji i činjenice da se u pogledu vakcinacije u potpunosti oslonila na Europsku komisiju, koja je u ime zemalja članica ovlaštena za nabavku i ravnomjernu raspodjelu cjepiva. Ali ta se očekivanja nisu ostvarila.



Ubrzo se pokazalo da je u pogledu nabavke cjepiva Hrvatska dvaput izvukla deblji kraj. Prvi put na europskoj razini zbog nesposobnosti Europske komisije, a drugi put zbog strateške pogreške hrvatskog vodstva, koje se primarno oslonilo na AstraZenecino cjepivo, što se pokazalo pogrešnom procjenom. Iako je premijer Andrej Plenković, s austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom i premijerima još nekoliko članica koje su se zbog istog problema našle u sličnoj situaciji kao i Hrvatska, pokušao izvršiti pritisak na EU da se utvrdi tzv. korektivni mehanizam koji bi osigurao “pravedniju raspodjelu cjepiva”, taj je pokušaj od početka bio osuđen na neuspjeh. Naime, Plenković i njegovi istomišljenici sad inzistiraju na načelu raspodjele pro rata prema broju stanovnika, iako je svaka zemlja članica na početku imala mogućnost naručiti točno onoliko cjepiva koliko joj pripada po sistemu pro rata, a onda su upravo ove zemlje koje se sad žale i traže korekciju mehanizma, među kojima je i Hrvatska, odlučile naručiti manje nego što im pripada, a problem je eskalirao kad AstraZeneca nije ispunila svoje obaveze prema Hrvatskoj. I sad te zemlje, suočene s posljedicama vlastitih pogrešaka, pokušavaju za problem okriviti EU. Drugim riječima, ovdje nije samo riječ o europskom neuspjehu u naručivanju cjepiva - iako je i Europska komisija nedvojbeno napravila ozbiljne pogreške u tom poslu, pogotovo kad je riječ o sporosti pri ugovaranju cjepiva i lošim ugovorima s farmaceutskim kompanijama - nego i o neuspjehu Hrvatske i premijera Plenkovića unutar tog šireg europskog neuspjeha, zbog čega je situacija u Hrvatskoj u pogledu cijepljenja gora i teža nego u većini drugih europskih zemalja.



Taj neuspjeh osobito dolazi do izražaja u usporedbi s uspjehom Srbije. Vučićev poziv građanima regije da se cijepe u Srbiji veleban je marketinški potez koji čelnike ostalih zemalja regije, koji nisu bili kadri osigurati zaštitu svojim građanima, ostavlja bez teksta. Iako je nedvojbeno riječ o marketinškom, simboličnom potezu, taj potez potpuno razotkriva vrhuške drugih zemalja u susjedstvu, pa i Hrvatskoj, koje su u rješavanju trenutačno najakutnijeg i najvažnijeg problema potpuno zakazale. Vučić je iznimno vješt kad treba kapitalizirati sve što mu donosi korist, iako će mnogi u Srbiji reći kako ovom kampanjom zapravo pokušava prikriti neuspjeh u kampanji propagiranja cijepljenja u Srbiji, dok drugi naglašavaju kako je Vučić građanima regije ponudio cjepivo AstraZenece, koje je moralo biti iskorišteno zato što mu je isticao rok trajanja. Bez obzira na to, za Vučića je ovo izvrsna marketinška prilika da pokuša popraviti imidž svoje zemlje, pogotovo u zemljama regije, u kojima imidž Srbije i dalje nije dobar, kao i u Europi, gdje je sve više kritika na račun Srbije zbog Vučićevih autokratskih tendencija.



Cjepivo je postalo novo oružje na globalnom planu i Vučić to shvaća. Onaj tko raspolaže tehnologijom za proizvodnju cjepiva, taj nameće i svoju političku moć. Vučić namjerava iskoristiti aktualni uspjeh u procesu cijepljenja, zbog čega je već dogovorio suradnju s Rusima i Kinezima u pogledu proizvodnje cjepiva, koje će se u Srbiji uskoro početi proizvoditi od države do jučer zaboravljenom Institutu za virusologiju, cjepiva i serume Torlak, dok političari u Hrvatskoj nadobudno maštaju o proizvodnji cjepiva za rak, a Imunološki zavod već godinama propada.



Hrvatska prednjači u pogledu neorganiziranosti procesa cijepljenja i distribucije cjepiva. Dok je Plenkovićeva Hrvatska savršeno provela cijepljenje za političku elitu preko reda, Vučićeva je Srbija pozvala građane regije, pa i Hrvatske, da se slobodno i besplatno cijepe u Srbiji. Hrvatska se u ovom slučaju pokazala potpuno nesposobnom i za to je ponovno izravno i potpuno odgovorna Plenkovićeva Vlada, iako kod hrvatskog premijera nije moguće prepoznati ni minimum autorefleksije, a pogotovo samokritike.

Međutim, sad je taj poraz teško prikrivati i relativizirati. Vučić je Plenkoviću, ali i ostalim čelnicima regije, opalio šamar koji odzvanja. Vučić se voli uspoređivati s drugim zemljama u regiji, a pogotovo s Hrvatskom, a sad je Srbija prvi put poslije rata s Hrvatskom, u kojem je poražena, ostvarila veliku pobjedu, dok je Hrvatska u vakcinacijskom “ratu” doživjela bolan poraz.



Naravno da će Vučić svoj uspjeh pokušati iskoristiti kako bi se nametnuo kao lider balkanske regije, što godinama, doduše bezuspješno, pokušava. Prošle je godine upravo zbog toga pokrenuo inicijativu o tzv. malom Schengenu, odnosno uspostavi zapadnobalkanskog zajedničkoga gospodarskog prostora sa slobodnim kretanjem roba, usluga, kapitala i ljudi, po uzoru na EU, od koje bi najviše profitirala upravo Srbija, i to zato što je gospodarski najsnažnija među aktualnim i potencijalnim članicama balkanskog mini Schengena.



Dok se proces nabavke cjepiva i cijepljenja u Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji pretvorio u kaos i “sranje”, kako ga je nazvao njemački vicekancelar Olaf Scholz, Srbija bilježi dosad neviđene uspjehe ne samo u pogledu cijepljenja, nego i kad je riječ o rastu ekonomije. Vučić se hvali kako je Srbija i po ekonomskim pokazateljima u ovom trenutku najbolja u Europi, iako je, kad je uspjeh ekonomije posrijedi, situacija u Srbiji ipak znatno kompliciranija u usporedbi s uspjehom u cijepljenju. Naime, iako je srpska ekonomija zahvaljujući diverzifikaciji gospodarstva relativno dobro prošla kroz pandemijsku godinu i sad bilježi solidne stope rasta (Srbija je s padom BDP-a u pandemijskoj 2020. od samo jedan posto najbolja u Europi, dok je BDP u Hrvatskoj pao za 8,4 posto), činjenica je da su ključni problemi srpskoga gospodarstva - korupcija, klijentelizam i golemi deficiti u pogledu vladavine prava i pravne države - u Vučićevu mandatu ne samo ostali neriješeni, nego su se i produbili. Međutim, unatoč Vučićevu demokratskom deficitu, Srbija posljednjih godina bilježi visoki rast investicija i izvoza, što je u dobroj mjeri rezultat izravnog angažmana predsjednika Srbije, koji je, kad je riječ o gospodarstvu, neusporedivo angažiraniji i aktivniji od hrvatskih čelnika, i to traje već godinama. Dovlačenje stranih investitora u Srbiju od početka je glavni Vučićev zadatak, dok hrvatskim čelnicima, kako aktualnim, tako i bivšim, osim doista rijetkih iznimki, to uopće nije nešto što oni smatraju svojim poslom, a pogotovo ne primarnim poslom.



I uspjeh u procesu cijepljenja Srbiju dovodi u bolju startnu situaciju kad je riječ o gospodarskom oporavku i rastu, dok fijasko Hrvatske u pogledu cijepljenja dovodi u pitanje i predstojeću turističku sezonu, dodatno razotkrivajući slabosti hrvatske ekonomije, koja počiva na turizmu, koji je pak drastično ugrožen pandemijom.



Tu je i sanacija posljedica potresa na Baniji, koja dodatno produbljuje hrvatski strateški problem zbog dugog demografski i ekonomski opustošenog područja koje se proteže od uskog područja dalmatinskog zaleđa, preko Like do Banije. Kad se tome pridoda činjenica da je Slavonija sve praznija, a da su u Baranji plodne parcele preko Agrokora u ruskim rukama, ovdje nije riječ samo o ekonomskom, nego i o sigurnosnom problemu. Ovdje treba uzeti u obzir i činjenicu da svjedočimo snažnom trendu naoružavanja Srbije, koja uvjerljivo vodi u balkanskoj utrci u naoružanju. Dok su pandemija i njezine posljedice ozbiljno dovele u pitanje obnovu borbene eskadrile u Hrvatskoj, Srbija uz pomoć istočnih saveznica obnavlja svoje zrakoplovstvo i oklopne jedinice, kupuje bespilotne letjelice i najavljuje ponovno uvođenje vojnog roka. Iako tvrdi da je čimbenik stabilnosti u regiji, Srbija će u to teško uvjeriti svoje nepovjerljive susjede. Rusija i Kina isporučuju Srbiji ozbiljne količine borbenih sustava za koje države u regiji nemaju nikakva sredstva odvraćanja, dok članice NATO saveza u regiji za oružje izdvajaju znatno manje nego formalno vojno neutralna Srbija.