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KOBNO PLANINARENJE

'Trio Fantastiko' poginuo u Rusiji. S mačkom Macikom su osvajali planinske vrhove

Piše Filip Sulimanec,
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'Trio Fantastiko' poginuo u Rusiji. S mačkom Macikom su osvajali planinske vrhove
Foto: Facebook
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Bračni par Alma i Denis Okanović bili su poznati kao 'Trio Fantastiko' sa svojom macom Macikom

Na planinarenju na Elbrusu u Rusiji poginuli su dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić, piše Dnevni Avaz.

Bračni par Alma i Denis Okanović bili su poznati kao 'Trio Fantastiko' sa svojom macom Macikom. Bili su prepoznatljivi u planinarskoj zajednici te su svoje uspomene s ekspedicija godinama dijelili putem Facebook grupe "Trio Fantastiko".

Dva dana prije tragedije 24. srpnja objavili su fotografije s aklimatizacijskog uspona na visini od 4.500 metara nadmorske visine. S njima je bila i Macika. 

Podsjetimo, drama na najvišem europskom vrhu započela je jučer kada je sedmeročlana skupina krenula u uspon. Iako su vremenski uvjeti u početku bili povoljni, ubrzo su se pogoršali. Vjetar je puhao brzinom do 45 kilometara na sat, a do jutra je dosegao oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

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Jedan od preživjelih uspio se sam spustiti s planine i pozvati pomoć, dok su drugoga pronašli spasitelji. Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im je pružena liječnička pomoć.

Nažalost, iznenadno pogoršanje vremenskih uvjeta na nadmorskoj visini većoj od 5100 metara pretvorilo je ovu ekspediciju u jednu od najvećih tragedija koje su pogodile bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu.

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