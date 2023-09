Trk na more! Pred nama je vruć vikend, na obali i olujna bura

Danas će biti sunčano, te vrlo toplo i vruće. Ujutro na kopnu lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab istočni i sjeveroistočni, javlja DHMZ.

Na Jadranu ujutro i prijepodne slaba i umjerena bura, a poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 °C, ponegdje u gorju malo niža.

Foto: DHMZ

- U subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Ujutro je uz rijeke mjestimice moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, a najviša dnevna između 28 i 30 °C. Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će sredinom dana i poslijepodne ponegdje ponegdje biti male do umjerene naoblake. Vjetar većinom slab sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu sunčano, vrlo toplo i vruće. U gorskim krajevima pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Uz obalu će puhati umjerna, ujutro podno Velebita mjestimice jaka do olujna bura. Jutro u gorju svježe s temperaturom od 9 do 11 °C, uz obalu između 18 i 21 °C. Najviša dnevna od 24 do 27 °C, na moru između 29 i 31 °C. U Dalmaciji sunčano i vruće, u njenoj unutrašnjosti sredinom dana i poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 17 °C, na obali i otocima između 20 i 23 °C, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 32 °C. Podjednako vruće i na jugu Hrvatske, uz obilje sunčana vremena. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni - rekao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

I u nedjelju pravo ljetno vrijeme

U nedjelju će biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Ujutro po kotlinama i uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba i umjerena bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura većinom od 10 do 15, na moru od 18 do 23 °C. Najviša dnevna od 28 do 33 °C.

Do utorka još bez znatnije promjene

Foto: DHMZ

- I idućih dana na kopnu stabilno, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Sredinom dana i poslijepodne samo mjestimice umjerena i povećana naoblaka. Jutra će biti svježa, a dnevna temperatura uglavnom od 28 do 31 °C. Na Jadranu sunčano i vruće, i dalje uz tople noći, tijekom kojih se temperatura zraka neće spuštati ispod 20 °C. Na sjevernom dijelu mjestimice mala do umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni prema otvorenom moru sjeverozapadni - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.