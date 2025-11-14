Obavijesti

JESTE LI IH VIDJELI?

Troje maloljetnika nestalo je u Sisku. Roditelji: 'Ne znamo gdje su. Gubi im se svaki trag...'

Piše Iva Tomas,
Troje maloljetnika nestalo je u Sisku. Roditelji: 'Ne znamo gdje su. Gubi im se svaki trag...'
Foto: nestali.gov.hr

Policija poziva građane da, u slučaju da posjeduju informacije o ovim osobama, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192

Troje maloljetnika nestalo je u Sisku. Patrik Jantolek (2009.) te brat i sestra Adriano (2011.) i Kjara Orečić (2012.) udaljili su se iz obiteljskog doma u srijedu u nepoznatom pravcu, navodi policija.

Pozivaju građane da, u slučaju da posjeduju informacije o ovim osobama, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Patrik ima smeđu kosu i smeđe oči. Istu boju očiju i kose ima i Kjara, koja je mršava i visoka 160 cm. Njezin brat Adriano ima plavu kosu i plave oči, mršav je i visok 180 cm.

Foto: Nestali.hr

Oglasile su se i majke nestalih za Dnevnik.hr.

- Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njezina brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Kjara i Patrik su cura i dečko. Patrik je preko poruka bio jako služben, odgovarao samo 'da' i 'ne'. To je bilo u srijedu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag - rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš.

Foto: Nestali.hr
Kjarina i Adrianova majka misli da su zajedno nestali.

Foto: Nestali.hr

- Ne znamo gdje su. Pregledali smo sva mjesta gdje bi mogli biti, sada čekamo policiju, napomenula je.

Obje majke kažu da je to prvi put da se takvo nešto dogodilo.

- Mi smo inače iz Zagreba i policija je i ondje izašla na teren da vidi je li možda otišao naći se sa starim prijateljima, ali ga nije pronašla - objasnila je Patrikova majka.

