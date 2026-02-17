Troje mrtvih u pucnjavi na hokejaškoj utakmici u SAD-u

Troje ljudi poginulo je u pucnjavi na hokejaškoj utakmici mlađih uzrasta u američkom gradu Potaketu u državi Rhode Island. Među poginulima je i napadač.

Policija je objavila osnovne informacije o napadaču, ali za sada nije utvrđen motiv.

- Identificirali smo osumnjičenika po imenu. Ime pri rođenu bilo mu je Robert Dorgan. Također smo saznali da se osoba koristila imenom Roberta i prezimenom Esposito. Ali sve će se to potvrditi tijekom istrage, iako to sa samom istragom nema nikakve veze - kazala je Tina Goncalves, šefica policije Pewtucketa, SAD.

