Obavijesti

News

Komentari 1
POGINUO NAPADAČ

Troje mrtvih u pucnjavi na hokejaškoj utakmici u SAD-u

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Troje mrtvih u pucnjavi na hokejaškoj utakmici u SAD-u
2
Foto: Reuters

Pucnjava na hokejaškoj utakmici šokirala Rhode Island! Troje mrtvih, uključujući napadača. Istraga o identitetu i motivu još traje

Admiral

Troje ljudi poginulo je u pucnjavi na hokejaškoj utakmici mlađih uzrasta u američkom gradu Potaketu u državi Rhode Island. Među poginulima je i napadač. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Identificiran osumnjičenik za pucnjavu u kojoj su ubijene tri osobe 00:55
Identificiran osumnjičenik za pucnjavu u kojoj su ubijene tri osobe | Video: 24sata/reuters

Policija je objavila osnovne informacije o napadaču, ali za sada nije utvrđen motiv.

- Identificirali smo osumnjičenika po imenu. Ime pri rođenu bilo mu je Robert Dorgan. Također smo saznali da se osoba koristila imenom Roberta i prezimenom Esposito. Ali sve će se to potvrditi tijekom istrage, iako to sa samom istragom nema nikakve veze - kazala je Tina Goncalves, šefica policije Pewtucketa, SAD.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Užas na klizalištu u SAD-u: Najmanje dvoje ljudi ubijeno 02:32
Užas na klizalištu u SAD-u: Najmanje dvoje ljudi ubijeno | Video: 24sata/Reuters

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026