Pucnjava na hokejaškoj utakmici šokirala Rhode Island! Troje mrtvih, uključujući napadača. Istraga o identitetu i motivu još traje
POGINUO NAPADAČ
Troje mrtvih u pucnjavi na hokejaškoj utakmici u SAD-u
Troje ljudi poginulo je u pucnjavi na hokejaškoj utakmici mlađih uzrasta u američkom gradu Potaketu u državi Rhode Island. Među poginulima je i napadač.
Policija je objavila osnovne informacije o napadaču, ali za sada nije utvrđen motiv.
- Identificirali smo osumnjičenika po imenu. Ime pri rođenu bilo mu je Robert Dorgan. Također smo saznali da se osoba koristila imenom Roberta i prezimenom Esposito. Ali sve će se to potvrditi tijekom istrage, iako to sa samom istragom nema nikakve veze - kazala je Tina Goncalves, šefica policije Pewtucketa, SAD.
