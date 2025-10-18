Obavijesti

NESREĆA U TVORNICI EKSPLOZIVA

Troje poginulih i pet ozlijeđenih u eksploziji u ruskoj tvornici

Troje poginulih i pet ozlijeđenih u eksploziji u ruskoj tvornici
Forenzički stručnjaci istražuju uzrok eksplozije, rekao je guverner Radij Habirov. Porekao je da su je uzrokovali ukrajinski napadi dronom

Tri su osobe poginule, a pet je ozlijeđeno u eksploziji u tvornici eksploziva Avangard u gradu Sterlitamaku u zapadnoj regiji Baškortostanu u Rusiji, objavio je u subotu guverner Radij Habirov na Telegramu. Eksplozija u tvornici dogodila se u petak navečer.

Forenzički stručnjaci istražuju uzrok eksplozije, rekao je Habirov. Porekao je da su je uzrokovali ukrajinski napadi dronom. Hitne službe priopćile su u subotu da su završile operacije potrage i spašavanja u tvornici Sterlitamak, koje su trajale cijelu noć.

Tvornica Avangard proizvodi industrijske eksplozive i održava streljivo. Od 2022. tvornicom upravlja ruski državni industrijski konglomerat Rostec.

