Forenzički stručnjaci istražuju uzrok eksplozije, rekao je guverner Radij Habirov. Porekao je da su je uzrokovali ukrajinski napadi dronom
NESREĆA U TVORNICI EKSPLOZIVA
Troje poginulih i pet ozlijeđenih u eksploziji u ruskoj tvornici
Čitanje članka: < 1 min
Tri su osobe poginule, a pet je ozlijeđeno u eksploziji u tvornici eksploziva Avangard u gradu Sterlitamaku u zapadnoj regiji Baškortostanu u Rusiji, objavio je u subotu guverner Radij Habirov na Telegramu. Eksplozija u tvornici dogodila se u petak navečer.
Forenzički stručnjaci istražuju uzrok eksplozije, rekao je Habirov. Porekao je da su je uzrokovali ukrajinski napadi dronom. Hitne službe priopćile su u subotu da su završile operacije potrage i spašavanja u tvornici Sterlitamak, koje su trajale cijelu noć.
Tvornica Avangard proizvodi industrijske eksplozive i održava streljivo. Od 2022. tvornicom upravlja ruski državni industrijski konglomerat Rostec.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku