Protiv trojice maloljetnika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu...
Trojica maloljetnika pretukla su vršnjaka u Kaštelima! U bolnici je, ima tešku tjelesnu ozljedu...
Policijski službenici Policijske postaje Kaštela dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika zbog kaznenog djela "Sudjelovanje u tučnjavi" koje su počinili na štetu jedne osobe, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava splitsko-dalmatinska...
Kako dalje navode, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 16. kolovoza u poslijepodnevnim satima na području Kaštel Staroga fizički napali oštećenog maloljetnika kojeg su poznavali od ranije, a kako je utvrđeno tijekom istraživanja do sukoba je došlo zbog nesuglasica vezanih uz međusobno druženje s zajedničkom prijateljicom...
Dalmacija danas navodi kako su napadači i pretučni vršnjaci...
Pretučeni maloljetnik zadobio je tešku tjelesnu ozljedu i zadržan je u bolnici.
Protiv trojice maloljetnika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
Putin i Zelenski sastat će se u hrvatskom susjedstvu? Zelenski: Još nema datuma...
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'