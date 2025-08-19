Trojica maloljetnika pretukla su vršnjaka u Kaštelima! U bolnici je, ima tešku tjelesnu ozljedu...

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika zbog kaznenog djela "Sudjelovanje u tučnjavi" koje su počinili na štetu jedne osobe, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava splitsko-dalmatinska...

Kako dalje navode, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 16. kolovoza u poslijepodnevnim satima na području Kaštel Staroga fizički napali oštećenog maloljetnika kojeg su poznavali od ranije, a kako je utvrđeno tijekom istraživanja do sukoba je došlo zbog nesuglasica vezanih uz međusobno druženje s zajedničkom prijateljicom...

Dalmacija danas navodi kako su napadači i pretučni vršnjaci...

Pretučeni maloljetnik zadobio je tešku tjelesnu ozljedu i zadržan je u bolnici.

Protiv trojice maloljetnika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.