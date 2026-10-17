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UBOJSTVO ŠOKIRALO SVIJET

Trojica muškaraca osuđena na 158 godina zatvora u Meksiku

Piše HINA,
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Trojica muškaraca osuđena na 158 godina zatvora u Meksiku
Foto: Profimedia
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Australska braća Jake i Callum Robinson te prijatelj Jack Carter Rhoad ubijeni su 2024. tijekom surferskog putovanja

 Meksički sudac u petak je osudio trojicu muškaraca na kaznu od 158 godina i devet mjeseci zatvora zbog ubojstva turista surfera -  dvojice australske braće i njihova američkog prijatelja 2024. godine, izjavio je pravosudni izvor.

Australska braća Jake i Callum Robinson te njihov američki prijatelj Jack Carter Rhoad ubijeni su 2024. tijekom surferskog putovanja u meksičku saveznu državu Donju Kaliforniju (Baja California).

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Optuženici su prije tjedan dana proglašeni krivima za ubojstvo, kvalificiranu i pljačku uz primjenu nasilja te krađu vozila uz primjenu nasilja, kaznena djela počinjena na štetu australske braće i njihova američkog prijatelja.

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