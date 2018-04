Trojica policajaca idu na sud: Privodili muškarca i pretukli ga

Trojica službenika riječke Prometne policije čekaju suđenje zbog kaznenog djela protiv života i tijela odnosno nanošenja osobito teških, po život opasnih ozljeda sugrađana kojeg su priveli u rujnu 2015. godine.

Za njegovo uhićenje imali su opravdane razloge, no Riječanin je pet dana nakon privođenja završio na operaciji zbog unutarnjeg krvarenja. Imao je razdor trbušne maramice, slezene i opornjaka te serijski prijelom rebara.

Nakon istrage i vještačenja potvrđeno je da su ozlijede mogle nastati tijekom policijskog postupanja, a protiv policajaca podignuta je optužnica.

Ukoliko budu proglašeni krivima, policijski trojac mogao bit dobiti kaznu od tri do 12 godina zatvora.

Unatoč ozbiljnoj optužbi, u policiji i dalje ne smatraju da bi se protiv trojca trebale poduzeti određene mjere, pa čak ni one u obliku suspenzije do okončanja postupka.

- Policijska uprava primorsko-goranska će ovisno o ishodu sudskog postupka, kojim se treba utvrditi eventualna krivnja spomenutih policijskih službenika, postupiti u skladu s važećim propisima, kao i u odnosu na odredbe Zakona o policiji kojima je, između ostalog, regulirana i odgovornost policijskih službenika za povrede službene dužnost - kazali su za Novi list.

Tvrde kako je trojac primijenio samo "zakonita sredstva prisile". No, iz policije nisu htjeli komentirati kako su onda mogle nastati tako teške ozlijede.

Bio pod utjecajem alkohola, bježao policiji...

Riječanin je u rujnu 2015. godine vozio pod utjecajem alkohola, a policija ga je zaustavila nekoliko puta. Prvi put na Cerniku gdje je napuhao 3,09 promila. Policija mu izriče zabranu upravljanja vozilom.

Istog dana je ulovljen u ulici Janka Polića Kamova, no Riječanin se ne zaustavlja pa su djelatnici prometne krenuli za njime. On odbija alkotestiranje, nema vozačku dozvolu i isključen je iz prometa. Kada je policija otišla, ponovno je sjeo u auto i ponovno je zaustavljen 20 minuta kasnije.

Prema jednoj verziji pokušao je pobjeći, a prema drugoj su ga dvojica prometnih policajaca oborio potrbuške na pod, stavljaju mu lisice i vode ga u policijsku postaju.

"Rekao mi je 'Sad ćeš vidjeti svoga Boga'"

Novi list je prije godinu dana razgovarao s Riječaninom koji je više nego zaslužio biti priveden, no ne i ozlijeđen.

- Najgore je počelo kad su me priveli u postaju u Ciottinoj, kada mi je pristupio jedan policajac i rekao »Ti zaje..... moje ljude, sad ćeš vidjeti svoga Boga«. Počeo me tući šakom u trbuh, nakon čega me bacio na pod i nastavio mlatiti, zajedno s drugima. Kada su me ujutro, zapravo već je bilo skoro podne, pustili iz pritvora, dali su mi da potpišem papir da nemam zamjerke na postupanje policije. Vjerujte mi, u tom bih trenutku potpisao bilo što samo da izađem van. Dovukao sam se doma i legao u krevet iz kojeg se nisam dizao nekoliko dana. Kontao sam, prebili su me, okej, proći će. Ali nije prolazilo. Na nagovor prijatelja otišao sam odvjetniku, koji me poslao na Hitnu gdje su me odmah operirali - ispričao je Riječanin.

Sva trojica su, u iznošenju svojih obrana pred tužiteljstvom, poricala da su učini ono za što ih se kazneno tereti.