Trokut zla u Podravini: U dva mjeseca dva krvava ubojstva...

Kseniju Topolovčan (30), koja je u ponedjeljak navečer nakon svađe pijana nožem ubila supruga Mirka (39) u podravskoj Budančevici, zbog teškog psihičkog stanja smjestili su u Bolnicu za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj u Zagrebu.

Foto: Facebook Dežurna sutkinja Županijskog suda u Varaždinu joj je odredila jednomjesečni istražni zatvor.

- Zadržana je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela - potvrdio nam je glasnogovornik suda Igor Pavlic. Kseniju su odmah nakon ranjavanja supruga prevezli u koprivničku bolnicu, gdje su je zbrinuli. Policija joj je nakon događaja izmjerila više od 2,6 promila alkohola u krvi. Kako doznajemo, bila je uplakana i uznemirena time što je učinila te uopće nije bila kadra razgovarati. I ročište za određivanje pritvora obavljeno je u njezinoj odsutnosti.

Iako su neki mediji objavili kako je trudna, za to nema službene potvrde. Naime, kako neslužbeno doznajemo, nema medicinske dokumentacije vezano uz njezinu trudnoću.

Otac ubijenog, Ivica Topolovčan (69), u srijedu nije želio razgovarati. On je jedini svjedočio ubojstvu sina te je još u šoku zbog svega. Kako je ispričao ePodravini, supružnici su se sukobili zbog prodaje stroja za savijanje lima i izrađenih plastenika.

Ksenija je navodno dogovorila prodaju i našla kupca, a Mirko se usprotivio.

- Vidio sam kako je krenula uzeti nož, ali nisam ju stigao spriječiti da ga ubode. Moj sin je ležao na podu i hroptao.

U naletu bijesa i gnjeva izudarao sam je plastičnom cijevi, valjda 50 puta. Ja sam Boga valjda u njoj ubil’. Vikala je od bolova, ali već ga je ubila - kazao im je potreseni otac.

Ksenija je Mirka ubola ravno u prsa te je on odmah izgubio boju i počeo hroptati. Ivica pretpostavlja da su mu se pluća napunila krvlju. Teško ozlijeđenog Mirka Hitna je odmah prevezla u koprivničku bolnicu, gdje je, unatoč nastojanjima liječnika da mu spase život, ubrzo izdahnuo.

Ivicu najviše brine od čega će sinu platiti sprovod jer je na supružnike potrošio svu ušteđevinu. Ni Ksenija ni Mirko nisu radili te ih je uzdržavao Ivica od svoje mirovine. Kod njega su i živjeli.

Njihovo dvoje djece, sina od dvije godine i curicu od godinu dana, zbog neadekvatnih uvjeta za život i njihovih problema s alkoholom, Centar za socijalnu skrb Đurđevac zbrinuo je u udomiteljsku obitelj.

- U toj obitelji poduzimali smo sve zakonske mjere prvenstveno s namjerom da zaštitimo djecu - potvrdili su nam iz centra. Supružnicima je sredinom 2016. godine sudskom mjerom oduzeto pravo stanovanja s djecom. Oni su ih i dalje mogli viđati te je centar radio sve kako bi djeci omogućio kontakte s roditeljima. Kod udomitelja ih je posjetio i djed.

- Oni su dobro, jedino djeda i imaju. Ja imam vozačku i posjećujem ih, a sin ju nije imao zbog alkohola. Djeca su dobro, ne znaju ništa o tome, ni ne moraju, imaju jednu i dvije godine - rekao je Ivica. Šokirani mještani pričaju da su Ksenija i Mirko imali problema s alkoholom, zbog čega su se stalno svađali. U njihov dom često je dolazila policija, a bila je i nekoliko sati prije ubojstva.

Policija je u njihovu domu intervenirala najmanje dva puta. Prvi put, u svibnju 2016., Kseniji su izmjerili 2,56, a Mirku 1,46 promila alkohola. Sljedeći put u obitelji su postupali već u srpnju iste godine. Tad je Mirko imao više od 4 promila, a Ksenija gotovo dva, piše Podravski.hr. Kuća je navodno bila prljava i puna muha te je Centar promptno reagirao i petomjesečnu bebu izdvojio iz obitelji. Da su supružnici odranije poznati policiji i prekršajno evidentirani potvrđeno nam je iz više izvora. Oboje su se više puta liječili od ovisnosti, no svaki put vratili bi se alkoholu.

Pročelnik Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče doc. dr. sc Ante Bagarić rekao nam je da je utjecaj alkohola na činjenje kaznenih djela vrlo važno pitanje kojemu se ne posvećuje dovoljno pozornosti.

- Većina ljudi koji počine ubojstva su pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih droga, no što je još važnije, osobe pod utjecajem alkohola su mnogo češće u opasnosti da i sami postanu žrtve kaznenih djela. Primjerice, ako se opijete u New Yorku, bit ćete u vrlo velikoj opasnosti da vas netko ubije. Neka istraživanja su pokazala da je više od 50 posto ubijenih u zapadnim zemljama bilo pod utjecajem alkohola - objasnio nam je dr. Bagarić. Smatra da je od esencijalne važnosti da društvo razumije koliko je alkohol opasan.

- Svi mehanizmi koji nas čuvaju kako se ovakve grozne stvari ne bi dogodile gube se u situacijama kad smo pod utjecajem alkohola. Dugotrajnim uzimanjem alkohola unište se mnoge funkcije ega, samokontrola, tolerancija, kapacitet za druge osobe, sve se to uništi za tri, četiri do sedam godina, pa osobe reagiraju promptno, brzo, nepromišljeno, i to je jedan od glavnih faktora za počinjenje kaznenog djela, kao i za postati žrtva - kaže dr. Bagarić.

Dodaje kako nije uobičajeno da su muškarci žrtve ovakvih najtežih kaznenih djela i da je obično obrnuto.

- Žene koje uzimaju alkohol podložnije su postati žrtve, no ovo je drugi slučaj u nekoliko mjeseci da su ubojstvo počinile žene - objašnjava dr. Bagarić.

Prije dva mjeseca, u još jednom podravskome mjestu Goli, Slađana Brkić (28) nožem je ubila nevjenčanog partnera Dejana Slivara. Bila je u osmome mjesecu trudnoće te je i ona, kao i Ksenija, odmah nakon ubojstva završila na psihijatriji, a potom u zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj. Sve se odvijalo pred Dejanovom djecom, 11-godišnjom kćeri i sinom, koji ide u 8. razred Osnovne škole.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Šokirani dječak pokušao mu je spasiti život. Skinuo je tenisicu i njome pritisnuo ranu na prsima dok je očevu glavu držao u krilu. Nesretni Dejan tako je i preminuo. Za Dejanovu djecu pobrinuo se njegov brat Damir, koji nam je u srijedu ispričao da su djeca bolje i da se polako oporavljaju od šoka. O Slađaninoj djevojčici, koju je rodila u pritvoru, ne zna ništa niti je pitao. Slađana je time postala prva žena koja je rodila tijekom boravka u istražnom zatvoru, a nakon porođaja beba nije mogla ostati s njom, nego ju je zbrinuo Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Iz centra su nam tek odgovorili da je novorođenče, kao i Slađaninu petogodišnjem sinu iz prvog braka, osigurali optimalne uvjete za adekvatan rast i razvoj. Neslužbeno se doznaje da su brata i bebu zbrinuli kod udomitelja.

Uz ova dva slučaja koja su šokirala hrvatsku javnost, na istom području pamte i jedan stariji koji je nedavno dobio pravomoćni sudski epilog. Riječ je o ubojstvu Đure Šuveljaka, za koje su osuđeni majka i sin, Katica (72) i Predrag (46) Šuveljak iz Jabučete. Iako Đurino tijelo nikad nije pronađeno, nakon dvije oslobađajuće presude, Županijski sud u Bjelovaru u rujnu 2013. proglasio ih je krivima. Dobili su četiri godine zatvora, godinu manje od zakonskog minimuma, jer prije toga nisu dolazili u sukob sa zakonom. Optužnica ih je teretila da su 8. veljače 1995. nepoznatim predmetom pijanog Đuru zatukli nasmrt.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Presuda je potvrđena te su oni oboje na izdržavanju kazne zatvora - potvrdio nam je Vladimir Gredelj, odvjetnik Đurina starijeg sina Mladena (47) i brata Zdravka (80), koji su inicirali nastavak progona nakon što je tužiteljstvo odustalo.