Trošak stanovanja viši za čak 8 posto, a sljedeći mjesec će se računi za režije još povećati...

Kako godina ide prema kraju, tako postaje i jasno da se neće ispuniti Vladino predviđanje da će ove godine inflacija biti 2,7 posto. Državni zavod za statistiku je, nakon prvih procjena, objavio i potvrdu da je rast cijena u kolovozu bio 4,1 posto, što je 0,1 postotni bod više nego u srpnju. Nakon što je početkom godine inflacija do proljeća usporila na malo više od tri posto, sezona je donijela novi rast cijena.

