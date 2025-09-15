Opći rast cijena je u kolovozu 4,1 posto, pa kako godina prolazi, sasvim je jasno da se neće ostvariti Vladino obećanje o inflaciji od 2,7 posto tijekom ove godine. U pet godina je inflacija ukupno iznosila više od 32 posto...
Trošak stanovanja viši za čak 8 posto, a sljedeći mjesec će se računi za režije još povećati...
Kako godina ide prema kraju, tako postaje i jasno da se neće ispuniti Vladino predviđanje da će ove godine inflacija biti 2,7 posto. Državni zavod za statistiku je, nakon prvih procjena, objavio i potvrdu da je rast cijena u kolovozu bio 4,1 posto, što je 0,1 postotni bod više nego u srpnju. Nakon što je početkom godine inflacija do proljeća usporila na malo više od tri posto, sezona je donijela novi rast cijena.
