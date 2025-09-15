Obavijesti

News

Komentari 5
INFLACIJA U KOLOVOZU PLUS+

Trošak stanovanja viši za čak 8 posto, a sljedeći mjesec će se računi za režije još povećati...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Trošak stanovanja viši za čak 8 posto, a sljedeći mjesec će se računi za režije još povećati...

Opći rast cijena je u kolovozu 4,1 posto, pa kako godina prolazi, sasvim je jasno da se neće ostvariti Vladino obećanje o inflaciji od 2,7 posto tijekom ove godine. U pet godina je inflacija ukupno iznosila više od 32 posto...

Kako godina ide prema kraju, tako postaje i jasno da se neće ispuniti Vladino predviđanje da će ove godine inflacija biti 2,7 posto. Državni zavod za statistiku je, nakon prvih procjena, objavio i potvrdu da je rast cijena u kolovozu bio 4,1 posto, što je 0,1 postotni bod više nego u srpnju. Nakon što je početkom godine inflacija do proljeća usporila na malo više od tri posto, sezona je donijela novi rast cijena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku
UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'
BURNO U SABORU

UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'

Premijera Plenkovića čeka 41 pitanje. Zastupnici 15. prosinca opet idu na odmor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025