Troskot i Miletić traže "izvanredno krizno stanje" zbog vodoopskrbe u Karlovcu

Saborski zastupnici Mosta Marin Miletić i Zvonimir Troskot u srijedu su izvijestili da je Most uputio službeni dopis premijeru Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu u kojem traže da se žurno proglasi "izvanredno krizno stanje" u Karlovcu zbog problema vodoopskrbe.

Miletić je na konferenciji za novinare pokazao bocu sa zamućenom vodom za ljudsku potrošnju te rekao da je nedopustivo da se u karlovačkim kvartovima u kojima su bolnica i Nacionalno svetište svetog Josipa koristi takva voda.

"Sve što su tvrtka 'Vodovod i kanalizacija' i lokalna vlast rekli da su učinili je- bez rezultata. Svi njihovi postupci nisu doveli do rješavanja problema vodoopskrbe i ostvarenja prava na pitku vodu", tvrdi Miletić.

Voda ovdje, kako kaže, liči na vodu u nekim siromašnim afričkim zemljama, a riječ je o Karlovcu, desetom hrvatskom gradu po veličini udaljenom pola sata vožnje od glavnog grada.

"Karlovčanke i Karlovčani nisu zaslužili da piju ovakvu vodu", poručio je Miletić.

Naglasio je da Ustav nalaže državi da posebno skrbi o vodi i jamči pravo svakome pravo na zdravlje te zatražio da se "formira tim za rješavanje problema karlovačke vodoopskrbe, za čiji će rad odgovarati Plenković".

Njegov stranački kolega Zvonimir Troskot rekao je da je Most taj problem "podigao na nacionalnu razinu" i nastojao ishoditi rješenja na gradskoj i županijskoj razini, no bezuspješno.

"Krajnje je vrijeme da se to podigne na najvišu nacionalnu razinu", rekao je te naglasio da ministra Medveda, koji dolazi s tog područja i tvrdi da SOA i sustav nacionalne sigurnosti rade dobar posao, demantiraju sam Karlovac i premijer koji je hodočastio za lokalnih izbora kako bi njegov proteže pobijedio.

"Ovo je sada njihova osobna odgovornost. Više ne mogu tvrditi da nisu informirani jer je to u rukama Vlade. Svako sljedeće pogoršanje je isključiva odgovornost Vlade na čelu s Plenkovićem i Medvedom", rekao je Troskot.

S obzirom na događanja s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću, ali i na europskoj razini, zaštita voda bi trebala biti podignuta na najvišu moguću razinu, onu Ustava, naglasio je.

"Porazno je da se nalazimo u gradu na četiri rijeke čiji stanovnici kupuju vodu. Ne dozvoljavamo da se ugasi ova tema. Nećemo dozvoliti da se Karlovčanima oduzme dostojanstvo", poručio je Troskot.

Kako su pojasnili iz Mosta, krizni tim bi mijenjao cijevi i testirao vodu, a Troskot je još dodao da to traže jer "ljudi obolijevaju, dobivaju dijareju".