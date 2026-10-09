Troskot o Uskokovim uhićenjima oko opasnog otpada: 'Nama su govorili da širimo histeriju'

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot poručio je u petak da nova jutrošnja uhićenja i širenje istrage vezane uz ilegalno gospodarenje otpadom u slučaju Gospić potvrđuju upozorenja koja Most iznosio posljednjih 18 mjeseci.

Kada je Most s time izašao u javnost optuživali su nas da širimo histeriju i paniku pa pitamo premijera Andreja Plenkovića tko to doista čini, rekao je Troskot na konferenciji za novinare.

Sve je istina što smo do sada rekli u posljednjih 18 mjeseci, a intenzivno u protekla 3 mjeseca, istina o cijelom tom kružnom gospodarstvu i svim akterima uključenim u taj proces, naglasio je i dodao kako smo, nažalost izgubili pune dvije godine.

"Andrej Plenković je najveća prijevara hrvatskog naroda, jer osim što je svojim politikama poprilično uništio Hrvatsku a, oko konkretnog gospićkog primjera je rekao da je to lokalizirani kriminalni slučaj, a sada imamo potencijalne optužnice protiv Teufela, supružnika Dodić i vro vjerojatno, instituta sa sjevera Hrvatske i određenih osoba koje su sudjelovale u kriminalu i inozemnih kompanija", rekao je.

To, kaže, 'nije lokalni kriminalni problem, nego ozbiljan kriminal koji bi potencijalno mogao imati glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori'.

Željko Teufel predsjednik je udruženja u HGK gdje se nalaze dobar dio kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene istragom, dodao je.

Smatra i da bi SOA trebala uči u HGK i istražiti sve te kompanije uključujući i Kemis termoclean koji je isporučivao otpad.

Premijer Plenković se, kaže Troskot, pravi 'Alisa u zemlji čudesa', kada je nešto neugodno ne odgovara na pitanja što pokazuje da ne može vodit državu. "Ako nisi znao onda trebaš dati ostavku, a ako si znao onda trebaš odgovarati", poručio je.

Zanima nas hoće li Glavni državni odvjetnik Ivan Turdić proširiti istragu i na tu tvrtku jer je jedna od najvećih koja preuzima otpad od države i pitanje je što se s njime događa, dodao je.

Premijera i Vladu je upitao kako je moguće da će tvrtka CE-ZA-R sudjelovati u sanaciji jednog dijela gospićkog otpada, a potencijalno se dižu optužnice protiv njezinih vodećih ljudi.

"To je kružno gospodarenje otpadom u kojem se onečiščivači pojavljuju javnim nabavama kako sanatori", ustvrdio je.

Također je upitao ministra financija Tomislava Ćorića hoće li stvarno hrvatski građani platiti troškove sanacije i štetu koju počinili onečiščivači umjesto da se njima ispostavi račun.

Ustvrdio je i da su se 'u hrvatskim laboratorijima mijenjali nalazi i naštimavali parametri pri uzrokovanju otpada te prikazivalo da se radi o bezopasnom otpadu, a zaraženi su Gospić, Benkovac i gdje god se pojavio otpad'.

Upozorio je na prijeteću opasnost od austrijskih azbestnih ploča koje bi mogle završiti u Hrvatskoj, a što, ističe, treba spriječiti.

Naglasio je i kako je važno istražiti koje su njihove tranzitne i konačne destinacije. Najavio je da će s time upoznati sve relevantne institucije u RH, Sloveniji i BiH.

Pohvalio je Državni inspektorat koji je poslao tim da istraži umjetni radionuklid stroncij 90 u velikim količinama pronađen u blizini Gospića.

Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu Uskoka jutros provodi uhićenja više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Mediji neslužbeno navode da Uskok proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. Istragom su obuhvaćeni, navode neslužbeno mediji, i tvrtka Ce-za-r, koja je dio Cios grupe, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel te zlatar Paško Dodić i Snježa Tomljanović, direktorica Gradskog komunalnog društva Senj.