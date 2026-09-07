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PORUKA MOSTOVCA

Troskot: 'Vlada mora proglasiti izvanredno ekološko stanje u Lici'. Uputio i poruku Turudiću...

Piše HINA,
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Troskot: 'Vlada mora proglasiti izvanredno ekološko stanje u Lici'. Uputio i poruku Turudiću...
Zagreb: Troskot i Miletić o temi "Most ima nalaze koji potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Troskot je uputio i poruku glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, istaknuvši da se istraga ne smije zaustaviti na neposrednim počiniteljima.

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u ponedjeljak je zatražio da Vlada proglasi izvanredno ekološko stanje nakon što je Uskok objavio službeno vještačenje koje potvrđuje onečišćenje podzemnih voda na području ilegalnog odlagališta u Divoselu kod Gospića.

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Proglašenje izvanrednog ekološkog stanja omogućilo bi da se bez daljnjeg odgađanja ukloni opasni otpad sa svih ugroženih lokacija. 

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"Više nema prostora za umanjivanje razmjera te ekološke katastrofe", istaknuli su iz Mosta i poručili da Vlada mora aktivirati sve raspoložive kapacitete države kako bi se odmah pristupilo uklanjanju otpada sa Silosa, iz Rakitovca i Ličkog Osika.

Troskot: Nažalost, bili smo u pravu

Vještačenjem Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ na uzorcima podzemne vode iz triju piezometarskih bušotina na području Divosela, u jednoj od njih utvrđeno je 89,2 posto svih pronađenih čestica prioritetnih polimera, dok je u jednom uzorku izmjerena koncentracija polistirena veća od 737 mikrograma po litri. Rezultati upućuju na mogućnost da materijal s površine prodire u podzemni vodonosnik, a promatrano područje navodi se kao najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja, istaknuo je Troskot.

"Nažalost, bili smo u pravu. Mjesecima upozoravamo da se deseci tisuća tona otpada ne mogu ostaviti na poroznom ličkom kršu bez posljedica za tlo i podzemne vode. Još sinoć nas je gradonačelnik Gospića Darko Milinović na Novoj TV optuživao da lažemo kada govorimo o onečišćenju podzemnih voda. Danas je Uskok objavio službeni nalaz koji pokazuje upravo suprotno. Gradonačelnik sada građanima Gospića duguje ispriku, ali prije svega duguje im istinu“, izjavio je Troskot.

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Iz Mosta su naglasili da traže objedinjeno i žurno djelovanje svih nadležnih tijela, osiguranje novčanih sredstava i da bez uobičajenih administrativnih odgoda počne uklanjanje otpada sa svih ugroženih lokacija. Istodobno je, naveli su, potrebno provesti detaljnu hidrogeološku analizu i uspostaviti kontinuirani monitoring podzemnih i površinskih voda.

Most Turudiću: Istraga se ne smije zaustaviti na neposrednim počiniteljima

Troskot je uputio i poruku glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, istaknuvši da se istraga ne smije zaustaviti na neposrednim počiniteljima.

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"Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu", kazao je, jer tisuće kamiona i deseci tisuća tona otpada nisu mogli neprimijećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like.

"Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, a netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost“, poručio je Troskot.

Podsjetio je i da su deseci tisuća građana protekle subote hodali za Liku i Hrvatsku jer više ne pristaju na zataškavanje i odgađanje.

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"Sada imamo službenu potvrdu onečišćenja podzemnih voda. Vlada više nema pravo ponašati se kao da je riječ o redovnom upravnom postupku. Ovo je izvanredna ekološka situacija i tako se prema njoj mora postupati – odmah, odlučno i na svim ugroženim lokacijama“, zaključio je Troskot.

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