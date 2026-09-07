Troskot: 'Vlada mora proglasiti izvanredno ekološko stanje u Lici'. Uputio i poruku Turudiću...

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u ponedjeljak je zatražio da Vlada proglasi izvanredno ekološko stanje nakon što je Uskok objavio službeno vještačenje koje potvrđuje onečišćenje podzemnih voda na području ilegalnog odlagališta u Divoselu kod Gospića.

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Proglašenje izvanrednog ekološkog stanja omogućilo bi da se bez daljnjeg odgađanja ukloni opasni otpad sa svih ugroženih lokacija.

"Više nema prostora za umanjivanje razmjera te ekološke katastrofe", istaknuli su iz Mosta i poručili da Vlada mora aktivirati sve raspoložive kapacitete države kako bi se odmah pristupilo uklanjanju otpada sa Silosa, iz Rakitovca i Ličkog Osika.

Troskot: Nažalost, bili smo u pravu

Vještačenjem Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ na uzorcima podzemne vode iz triju piezometarskih bušotina na području Divosela, u jednoj od njih utvrđeno je 89,2 posto svih pronađenih čestica prioritetnih polimera, dok je u jednom uzorku izmjerena koncentracija polistirena veća od 737 mikrograma po litri. Rezultati upućuju na mogućnost da materijal s površine prodire u podzemni vodonosnik, a promatrano područje navodi se kao najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja, istaknuo je Troskot.

"Nažalost, bili smo u pravu. Mjesecima upozoravamo da se deseci tisuća tona otpada ne mogu ostaviti na poroznom ličkom kršu bez posljedica za tlo i podzemne vode. Još sinoć nas je gradonačelnik Gospića Darko Milinović na Novoj TV optuživao da lažemo kada govorimo o onečišćenju podzemnih voda. Danas je Uskok objavio službeni nalaz koji pokazuje upravo suprotno. Gradonačelnik sada građanima Gospića duguje ispriku, ali prije svega duguje im istinu“, izjavio je Troskot.

Iz Mosta su naglasili da traže objedinjeno i žurno djelovanje svih nadležnih tijela, osiguranje novčanih sredstava i da bez uobičajenih administrativnih odgoda počne uklanjanje otpada sa svih ugroženih lokacija. Istodobno je, naveli su, potrebno provesti detaljnu hidrogeološku analizu i uspostaviti kontinuirani monitoring podzemnih i površinskih voda.

Most Turudiću: Istraga se ne smije zaustaviti na neposrednim počiniteljima

Troskot je uputio i poruku glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, istaknuvši da se istraga ne smije zaustaviti na neposrednim počiniteljima.

"Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu", kazao je, jer tisuće kamiona i deseci tisuća tona otpada nisu mogli neprimijećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like.

"Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, a netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost“, poručio je Troskot.

Podsjetio je i da su deseci tisuća građana protekle subote hodali za Liku i Hrvatsku jer više ne pristaju na zataškavanje i odgađanje.

"Sada imamo službenu potvrdu onečišćenja podzemnih voda. Vlada više nema pravo ponašati se kao da je riječ o redovnom upravnom postupku. Ovo je izvanredna ekološka situacija i tako se prema njoj mora postupati – odmah, odlučno i na svim ugroženim lokacijama“, zaključio je Troskot.