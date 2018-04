Troškovi čišćenja snijega u Gorskom kotaru 10 mil. kn

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina razgovarao je u utorak s gradonačelnicima i općinskim načelnicima iz Gorskog kotara o financiranju zimske službe i troškovima čišćenja snijega, koji su dosegnuli 10 milijuna kuna, te o mogućnostima ponovnog pokretanja hemodijalize u Delnicama.

"Gorski kotar ima povećane troškove u mnogo čemu, a ovoga puta smo razgovarali o troškovima čišćenja snijega, koji su dosegnuli 10 milijuna kuna. Mislim da smo postigli dogovor s resornim ministarstvom i Hrvatskim cestama da se taj iznos goranskim općinama i gradovima isplati iz Hrvatskih cesta", rekao je Komadina nakon sastanka.

Dodao je da je trošak Županijske uprave za ceste pet milijuna kuna veći nego lani te da će se taj dio vjerojatno morati nadoknaditi rebalansom županijskog proračuna i proračuna Županijske uprave za ceste.

Načelnik Skrada Damir Grgurić izjavio je da se su ove zime povećali troškovi čišćenja snijega te kako smatra da ih najvećim dijelom treba podnijeti država, a ne samo lokalna samouprava. "Troškovi čišćenja snijega ove godine bili su oko 15 do 20 posto našeg proračuna, što je 600 do 700 tisuća kuna, a prijašnjih godina za to smo trošili između 150 i 200 tisuća kuna", rekao je i dodao kako traže pomoć države jer županija ne može uvijek uskakati.



U vezi s hemodijalizom u Delnicama, župan je rekao da od 12 osoba iz Gorskog kotara kojima je potrebna hemodijaliza četiri odlaze na dijalizu u Ogulin, a ostale putuju u Rijeku. Dodao je da su razgovarali o prijevozu dodatnim vozilima kojima bi skratili čekanje i bolesnicima omogućili da dijalizu obave u prvoj smjeni.