'Trpimo uvrede na naš račun, ovo je prevršilo svaku mjeru'

U intervju za Jutarnji list hrvatska predsjednica između ostalog je komentirala i trenutnu situaciju vezanu za odnosne sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. Generali Armije BiH kritiziraju njenu nedavnu izjavu ‘Oluja je spasila BiH i voljela bih da naši susjedi nikada ne zaborave tko im je pružio ruku u najtežim danima’.

- Treba istaknuti da je Oluja omogućila završetak rata u Bosni i Hercegovini jer su se oslobađanjem okruženja Bihaćkog džepa spriječili novi pokolji, nove Srebrenice. Sa Splitskom deklaracijom i drugim međudržavnim sporazumima, Hrvatska je vojska krenula s oslobađanjem teritorija BiH, što je dovelo do Daytonskih mirovnih sporazuma, i to svima mora biti jasno - kazala je.

'To nisu bile moje riječi'

U fokus javnosti u BiH, ali i u Hrvatskoj došla je i i zbog članka u Jerusalem Postu nakon nedavnog posjeta Izraelu.

- Kada god odem u neki inozemni posjet, koji je bio iznimno koristan za Hrvatsku u bilo kojem pogledu, onda se u Hrvatskoj jave oni koji dovode u pitanje takav posjet. Ovo je bio prvi državni posjet Izraelu, koji smo dugo čekali i pripremali.

Je li na sastanku s izraelskim predsjednikom rekla kako je ‘BiH pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova’?

- To sam odmah odbacila. To je isto učinio i izraelski veleposlanik, kao i Jerusalem Post koji je uklonio taj dio članka. To nisu bile moje riječi.

Bosanskohercegovački političari ipak ne misle tako, a tako ne misle ni neki hrvatski političari i vaši budući protukandidati.

- Reakcija političara i nekih ljudi iz BiH bila je brzopleta, agresivna i bez poštivanja bilo kakvih diplomatskih kodeksa. Osobne uvrede neću komentirati, one najbolje govore o onima koji su ih izrekli. No, cijela ta priča navodi me na pomisao da je ova akcija bila planirana. Koji je bio povod tome? Jer, kao što je objasnio i naš ministar vanjskih poslova, prvo se provjeri autentičnost, a onda odlučite o reakciji. Moja je obaveza štititi položaj Hrvata, štititi Daytonske mirovne ugovore i Ustav - istaknula je predsjednica.

'Nek prestanu širit laži'

Bosanskohercegovački političari ipak ne dijele njeno mišljenje i smatraju da se nema što miješati u politiku druge države.

- Neću dopustiti vrijeđanje Hrvatske i nitko me neće obeshrabriti u borbi za prava hrvatskog naroda te, u konačnici, za bolju i europsku Bosnu i Hercegovinu. To će biti moja politika. Voljela bih da tamošnji političari shvate da im je Hrvatska najbolji prijatelj. Još od prošle predizborne kampanje trpimo uvrede na račun hrvatske države, dužnosnika. Vjerovala sam da se radi o kampanji i da će to nakon tamošnje izborne kampanje prestati. No, ovo je prevršilo svaku mjeru.

Ne možete vi kao političar nedostatak vlastite vizije i strategije vlastite države do beskraja nadomještati izmišljanjem vanjskog neprijatelja. To mi se čini kao film ‘Predsjedničke laži’ u kojem se izmišlja neprijatelj kako bi se podigao vlastiti rejting. Jer, kakvo je zapravo stanje u toj državi? Hrvatima je netko drugi izabrao člana Predsjedništva i bira predstavnike na nižim razinama vlasti, a sve se to dogodilo puzajućim promjenama Ustava koje su uglavnom samovoljno donosili visoki predstavnici međunarodne zajednice i na koje nisu reagirali dušobrižnici u Hrvatskoj, koji se danas javljaju i ispričavaju Bosni i Hercegovini, a da uopće nisu provjerili autentičnost članka. Stoga ako već ne osjećaju potrebu da štite dignitet Hrvatske, onda neka zaštite vlastiti dignitet i prestanu širiti laži - kazala je predsjednica.

'Moja obitelj za vrijeme rata prihvaćala izbjeglice iz BiH'

Predsjednica smatra da se od 2000. godine pa nadalje, bez obzira na to tko je bio na čelu Vlade, cijelo je vrijeme postojala nebriga za Hrvate u BiH.

- Hrvati nisu jednakopravan narod i zbog toga su promjene u BiH nužne, a prije svega izmjena izbornog zakona. Moraju biti svjesni da je Hrvatska najviše pomogla BiH. Prvi smo je priznali, prihvatili smo 700 tisuća izbjeglica i sad ću vam reći nešto što nikad nisam rekla javno, osim Majkama Srebrenice. U vrijeme najžešćeg rata u BiH moja obitelj ne samo da je prihvaćala izbjeglice iz BiH, nego je sagradila jedan stančić za njih u kojem smo smještali Bošnjake muslimane. Moja obitelj ih je zaposlila i dala im plaću dok ne bi otišli dalje svojim putem. To je bio težački posao, isti onakav kakav je radila moja obitelj. Ali, bili su prihvaćeni kao obitelj. Stoga je zaista uvreda da me netko proglašava ksenofobom kazala je predsjednica.

Neka političari u BiH rade što god hoće jer oni nisu odgovorni meni, nego svojim narodima i građanima. A tom narodu želim sve najbolje i želim im reći da se u svakoj prigodi borim za BiH za koju želim da bude dio Europske unije. Želim da BiH bude prosperitetna država u kojoj će se odraditi sve reforme. I, naravno, u svemu tome prije svega se borim, ponavljam, za poziciju Hrvata, konstitutivnog naroda u BiH.