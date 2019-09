Trudeau se ispričao: 'Da, bojao sam lice u crno, nisam to smio'

Kanadska televizija objavila je u četvrtak novu video snimku na kojem je premijer Justin Trudeau maskiran u crnca. Liberalna stranka kanadskog čelnika potvrdila je vjerodostojnost videa snimljenog ranih 1990-tih koji je u četvrtak objavio kanal Global News. Na njemu se vidi Trudeau u bijeloj majici i poderanim trapericama, lica i ruku obojenih crnom bojom. Premijer, koji je tada bio tinejdžer, se 'cereka', maše rukama, plazi jezik i izvodi grimase.

U srijedu navečer časopis Time je objavio fotografiju iz 2001. na kojoj Trudeau nosi turban i bijeli ogrtač, s licem prekrivenim tamnom šminkom. Trudea se ispričao zbog neugodne fotografije koja je izašla usred izborne kampanje. Potvrdio je da se on nalazi na spornoj fotografiji.

- 2001. dok sam radio kao učitelj u Vancouveru otišao sam na jedan tematski događaj. Tema je bila 'Arapska večer' i ja sam se odjenuo kao Aladdin. Obojao sam lice i stavio šminku. Nisam to smio učiniti. Trebao sam biti pametniji. Ali, nisam. I jako mi je žao zbog toga. Da, tada uopće to nisam smatrao rasističkim. Danas vidim da je to apsolutno neprihvatljivo i rasistički. Cijeloga života se borim protiv netrpeljivosti i rasizma. Sada stojim pred vama i kažem da sam napravio glupost u mladosti. I iskreno se i duboko ispričavam zbog toga - rekao je Trudeau u obraćanju javnosti.

Slika Trudeaua s licem koji je zatamnio šminkom bit će veliki izazov za vođu koji često govori o potrebi borbe protiv rasne diskriminacije i koji u svom kabinetu ima tri istaknuta ministra indijskog porijekla, a od izbora ga dijeli tek pet tjedana.

Trudeau je u tijesnoj borbi s konzervativnim liderom Andrewom Scheerom uoči saveznih izbora 21. listopada.