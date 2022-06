Trudnici nisu napravili pobačaj: Bolnica uklonila dokument s izmišljenim člancima Ustava

Još jedan mučan slučaj objavljen u 24sata upozorava na velike nedostatke u zdravstvu. Pacijentica M. je u šestom tjednu došla u KBC Osijek obaviti pobačaj, da bi tri tjedna kasnije ispalo da je plod netaknut, a komisija je zaključila da ne može na ponovni zahvat jer je prešla 11. tjedan trudnoće. Osim što to matematički ne stoji, tu su još i pitanja zašto je zahvat obavljala medicinska sestra, kako je moguće da na ultrazvuku nije vidjela da zahvat nije dobro prošao, zašto se sala ne čisti između pacijentica, zašto su tri tjedna kasnije neuspjeh zahvata pripisali infekciji koju M. nije imala, a nisu joj napravili ni papa test da bi to mogli zaključiti te zašto nije dobila opću anesteziju koju je tražila. KBC Osijek, na čelu s ravnateljem Željkom Zubčićem (HDZ), ne odgovara na naše upite, no morat će na onaj od Ministarstva.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

- Zatražili smo očitovanje zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali u postupku zbrinjavanja pacijentice, kao i presliku cjelokupne medicinske dokumentacije. Nakon zaprimanja istih odlučit će se o daljnjim aktivnostima - javili su nakon našeg teksta.

Ministarstvo bi tako trebalo dobiti istu dokumentaciju koja je ustupljena redakciji 24sata.

Osim kreativne matematike prema kojoj je M. 4. ožujka bila trudna šest tjedana, a 27 dana kasnije 11 tjedana, upitno je i kako je komisija mogla odbiti njen zahtjev za ponovnim zahvatom zbog toga što je prošla 10 tjedana, kad se radi o 10. tjednu nakon menstruacije, a ne od začeća kako piše u Zakonu.

Uklonili su ga nakon našeg upita

Na ovo zadnje smo našli odgovor na službenim stranicama KBC - a Osijek. Naime, pod sekcijom 'Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike' do danas je stajao dokument kojeg je sastavio ginekolog Siniša Šijanović, bivši voditelj Zavoda za humanu reprodukciju. Na samom početku krivo citira Ustav Republike Hrvatske, navodeći da je nerođeni život zaštićen Ustavom, no Ustav RH ne poznaje tu kategoriju. Spominje se 'ljudsko biće' koje, da bi bilo ljudsko i imalo prava, po svim konvencijama o zaštiti prava čovjeka, prvo mora biti rođeno jer se prava stječu rođenjem.

Dalje u tekstu se još dva puta krivo citira zakon navodeći da se trudnoća smije prekinuti do 22. tjedna od zadnje menstruacije, što nigdje u zakonu ne piše, i da se pobačaj može obaviti do 10. tjedna od menstruacije, makar u zakonu jasno piše 'od začeća'.

Pitali smo Pravnu službu KBC - a kako je moguće da na službenim stranicama imaju dokument u kojem se upućuje na kršenje zakona i izmišljaju članci Ustava. Nakon našeg upita dokument je maknut.

- Nakon što navedeni dokument bude usklađen sa Zakonskim odredbama te revidiran od strane Klinike za ginekologiju i opstetriciju isti će ponovno biti dostupan na našoj web stranici - odgovorili su.

No neće revidirati odluke Povjerenstva koje se očito vodilo zakonom koji ne postoji. Iz ministarstva pak kažu da nisu bili svjesni da državna bolnica krši zakon.

- Sve zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj obvezne su poštivati zakone uključujući i Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece - kažu.

Pitanje je zašto su u KBC-u Osijek izmišljali svoj zakon, jer ovo što je pisano u dokumentu nikad nije bilo u nijednom zakonu tako da ne mogu tvrditi da se samo nisu uskladili s novim zakonom.

- Slučaj pacijentice koja se obratila u KBC Osijek radi ostvarivanja prava na pobačaj, a koji joj je uskraćen uz niz obmana i neistina, svjedoči o razmjerima brutalnih kršenja prava žena na prekid trudnoće u javnim bolnicama. Ponovno svjedočimo sustavnim problemima uskraćivanja zdravstvene zaštite ženama zbog nečijih interesa i svjetonazora, protuzakonitim postupanjima u javnim bolnicama, ali i „pokroviteljskom“ ponašanju Ministarstva zdravstva koje odbija uvesti red u sustav skrbi za zdravlje žena - kaže Branka Mrzić Jagatić iz udruge RODA.

Kontroverzno samo za HDZ

Novi zakon se trebao donijeti još 2019. godine, no radna skupina na čelu s Antom Ćorušićem, ravnateljem KBC - a Zagreb, još nije ništa predložila. S druge strane, HDZ je u Saboru jasno potvrdio da ne planiraju niti izglasati niti sami donijeti prijedlog novog zakona. Radije će nastaviti kršiti odluku Ustavnog suda.

- Čestitamo premijeru na međunarodnim uspjesima i na tome što je Dubravku Šuicu uspio pogurati na mjesto potpredsjednice jedne europske stranke. Oko žena svoje stranke se jako trudi da uspiju, ali žene u Hrvatskoj su mu zadnja briga. Nakon ovog strašnog slučaja Mirele i sad ovog iz Osijeka, sam je rekao da je to kontroverzna tema. Kontroverzna je samo za njegovu stranku u kojoj ima problema, a žene kojih je u stanovništvu više, tko šiša. Plaćamo poreze i zdravstveno, a ne samo da nam se ne pruža adekvatna njega, nego se krše zakoni. Nije ništa poduzeo. Sveti Duh, koji je gradski, će dobiti kaznu, a Ćorušić je i dalje na čelu KBC - a Zagreb i HDZ - ovog odbora za zdravstvo. Ovo je sramotno i moramo ići dalje s inicijativom 'Dosta'. Nadamo se da će druge žene početi dizati glas i govoriti što im se sve u zdravstvu događa. S druge strane, znamo liječnike i liječnice koji se ne slažu s ovom dominantnom politikom. Neka progovore, imaju svoj dignitet. Ako su u strahu, nekad kažu da su u strahu i da neće raditi ono što im zakon nalaže. To su stavovi biskupske konferencije koja očito upravlja HDZ - om i našom državom u najosjetljivijim pitanjima - govori Sanja Sarnavka iz Zaklade Solidarna.

Najčitaniji članci