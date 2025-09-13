Trump: 'Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti'

Američki predsjednik Donald Trump putem svoje je mreže Truth Social poslao "pismo svim narodima NATO-a i svijetu".

- Spreman sam uvesti velike sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a usuglase i počnu činiti isto, te kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE. Kao što znate, predanost NATO-a POBJEDI bila je daleko manja od 100%, a kupovina ruske nafte od strane nekih bila je šokantna! To uvelike slabi vašu pregovaračku poziciju i moć u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, ja sam spreman 'krenuti' kad i vi budete. Samo recite kada? Vjerujem da će ovo, uz NATO koji kao skupina uvede CARINE OD 50% DO 100% NA KINU, koje bi se u potpunosti povukle nakon što završi rat Rusije i Ukrajine, također uvelike pomoći da se okonča ovaj smrtonosni i SULUDI rat. Kina ima snažnu kontrolu, pa čak i stisak, nad Rusijom, a ove snažne carine će taj stisak slomiti. Ovo nije TRUMPOV RAT (nikada ne bi ni započeo da sam ja bio predsjednik!), ovo je Bidenov i Zelenskijev RAT. Ja sam ovdje samo da pomognem zaustaviti ga i spasim tisuće ruskih i ukrajinskih života (samo prošlog tjedna izgubljeno je 7.118 života. TO JE LUDO!). Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti i svi ti životi bit će spašeni! Ako ne, samo trošite moje vrijeme te vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država. Hvala vam na pažnji u ovom pitanju! - stoji u Trumpovoj objavi.

Posljednjih je tjedana predsjednik SAD-a znatno zaoštrio svoju retoriku prema državama koje i dalje kupuju rusku naftu te ih upozorio kako time financiraju rat u Ukrajini i slabe učinak sankcija protiv Moskve.

Zbog činjenice da Indija i dalje uvozi ruske energente, direktno ili preko posrednika, Trump je početkom kolovoza potpisao izvršnu uredbu kojom je Indiji uveo dodatne carine od 25 posto, nastojeći time prisiliti New Delhi na promjenu energetske politike i smanjenje veza s Moskvom.

Istovremeno je u više navrata pozvao europske lidere da potpuno prekinu kupovinu ruske nafte, a u telefonskom razgovoru početkom rujna naglasio je kako Europa i dalje osigurava Moskvi milijarde eura godišnjih prihoda, što Rusiji omogućuje nastavak agresije.

Također je predložio da i G7 i Europska unija uvedu visoke carine za Kinu i sve druge zemlje koje nastavljaju s kupovinom ruske nafte te je poručio i kako je njegovo "strpljenje prema Putinu na izmaku".

Prema nekim izvorima, EU je vrlo vjerojatno odbacila takve ekstremne mjere te se umjesto toga zalaže za plan po kojem bi se uvoz ruske nafte i plina postupno ukinuo do 1. siječnja 2028. godine, a zabrana kratkoročnih ugovora trebala bi stupiti na snagu još od sljedeće godine.

Indija je na Trumpove zahtjeve reagirala oštrom kritikom te optužila SAD i EU za dvostruke standarde. Vlada u New Delhiju ističe da se njima prigovara, a zapadne države istovremeno i dalje imaju opsežnu trgovinu s Rusijom. Indijska vlada i oporba ujedinjeno su reagirali tvrdeći kako je nepravedno vršiti pritisak na Indiju u trenutku kada se u pojedinim dijelovima Zapada i dalje toleriraju slične prakse.