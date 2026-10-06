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DEMANTIRAO RUBIJA

Trump : Američki bombarderi povučeni su iz britanske baze Fairford zbog nekih prijetnji

Piše HINA,
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Trump : Američki bombarderi povučeni su iz britanske baze Fairford zbog nekih prijetnji
Foto: Nathan Howard
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Trump je rekao da su oni koji stoje iza prijetnji vjerojatno povezani s Iranom kada su ga novinari pitali tko je odgovoran...

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da iza povlačenja američkih bombardera dugog dometa iz vojne baze u Ujedinjenom Kraljevstvu stoje "neke prijetnje", što je u suprotnosti s ranijim izjavama državnog tajnika Marca Rubija.

"Bilo je nekih prijetnji", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"I umjesto da iskušavamo neprijatelja, zarobit ćemo ga i pobijediti, ali zašto bismo ih tamo ostavili? Zato smo ih malo premjestili, ne jako daleko."

Trump je rekao da su oni koji stoje iza prijetnji vjerojatno povezani s Iranom kada su ga novinari pitali tko je odgovoran.

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Satima ranije, Rubio je rekao da povlačenje nije izravno povezano s terorističkim prijetnjama, nazvavši kretanje vojnih sredstava rutinskim.

Pentagon je kasnije potvrdio da su se svi američki bombarderi raspoređeni u britanskoj zračnoj bazi Fairford vratili u svoje matične baze u Sjedinjenim Državama. To se čini proturječnim Trumpovoj izjavi da su zrakoplovi premješteni "ne jako daleko".

Wall Street Journal izvijestio je da je u bazi do nedavnog odlaska bilo stacionirano dvanaest bombardera B-1.

Krajem rujna u blizini baze Fairford Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) uhićeno je pet muškaraca zbog sumnje na terorističku zavjeru, a potom i šesti osumnjičenik. Svi su od tada uvjetno pušteni.

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New York Times prethodno je izvijestio da iza iznenadnog povlačenja stoje nove prijetnje RAF-u Fairford, pozivajući se na dva američka dužnosnika koji su rekli da postoje obavještajni podaci o zavjeri za koju podržava Iran za napad na bazu u koju je umiješan Iran.

Američka vojska je u ožujku rasporedila dodatne bombardere dugog dometa u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog veće fleksibilnosti u ratu protiv Irana.

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