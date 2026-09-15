Trump Amerikancima obećao po 5000 dolara. Oni su skeptični: 'Pa mi nemamo novca za to...'

Unatoč ponovljenim obećanjima predsjednika Donalda Trumpa da će američkim građanima poslati čekove u vrijednosti od pet tisuća dolara ako republikanci zadrže kontrolu nad Kongresom na međuizborima u studenome., birači diljem Sjedinjenih Država i dalje su izrazito skeptični. Prijedlog, koji je Trump nazvao "Trumpovom dividendom“ i predstavio kao nagradu za uspješnu ekonomiju, pokrenuo je nacionalnu raspravu o njegovoj financijskoj izvedivosti i realnim izgledima za ostvarenje.

- Ako republikanci osvoje Zastupnički dom i Senat - oba doma, zbog naše goleme gospodarske snage i uspjeha, isplatit ću dividendu od 5000 dolara svakom odraslom građaninu Sjedinjenih Američkih Država. Jedini je uvjet da se ta dividenda potroši u SAD-u, rekao je Donald Trump u Dallasu na prvoj konvenciji Republikanske stranke posvećenoj izborima na polovini mandata.

Mnogi se pitaju može li se taj plan, čija se vrijednost procjenjuje na oko 1,2 bilijuna dolara, provesti s obzirom na to da zahtijeva odobrenje Kongresa i suočava se s podijeljenim reakcijama čak i unutar Republikanske stranke.



U razgovorima s novinarima, većina birača odbacila je ideju kao nerealnu, ukazujući na političke prepreke u Kongresu i prethodna obećanja za koja tvrde da nikada nisu ispunjena. Ipak, manji broj građana izrazio je nadu.

- Osobno, mislim da je to samo marketinški trik i ne vjerujem da će se ikada dogoditi – rekao je birač po imenu William za Fox News.

- To će morati proći kroz Kongres, a s obzirom na političku klimu... vjerojatnost da se to dogodi čini se jako, jako malom - dodao je.

Da bi se prijedlog o isplati dividende ostvario, potrebno je odobrenje Kongresa, a i dalje je nejasno odakle bi došla sredstva za financiranje programa. Taj problem prepoznaju i sami građani, koji se pitaju može li si savezna vlada, s nacionalnim dugom koji premašuje 40 bilijuna dolara, priuštiti takav trošak.

- Mislim da nemamo novca za to – izjavio je Daniel iz Marylanda.

- A i da imamo, smatram da bi se taj novac sigurno trebao usmjeriti na nekoliko drugih, važnijih mjesta - dodao je.

Liz iz Alexandrije u Virginiji bila je još izravnija, nazvavši ideju "potpunom besmislicom“.

- Ne vjerujem ni jednu riječ koju taj čovjek ikada izgovori – dodala je, misleći na Trumpa, javlja Fox.

Jedan od birača podsjetio je na ranija neispunjena obećanja.

- Sjećam se da je prošli put obećao poticaje i nekoliko drugih stvari. Ništa od toga se nije dogodilo - kazao je...

Financijska realnost i političke prepreke

Procjenjuje se da bi isplata pet tisuća dolara svakom od otprilike 245 milijuna odraslih američkih građana koštala državni proračun oko 1,2 bilijuna dolara.

Ekonomski stručnjaci upozoravaju da bi takav potez mogao potaknuti inflaciju, slično kao što su to učinili savezni poticajni čekovi tijekom pandemije, te dodatno povećati ogroman nacionalni dug.

Američki predsjednik Trump i njegova administracija tvrde da bi čekovi bili financirani prihodima od carina i drugim izvorima, no prema analizama, procijenjeni godišnji neto carinski prihodi iznose oko 125 milijardi dolara, što je tek oko desetine potrebnog iznosa.

Politička situacija dodatno komplicira stvari.

Iako su neki republikanci podržali ideju, vodstvo stranke je suzdržano. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson nazvao je plan "kreativnim“, ali je naglasio da Kongres nije imao vremena ozbiljno ga razmotriti, potvrdio da je potrebno odobrenje Kongresa i odbio jamčiti njegovu provedbu.

Demokrati su, s druge strane, jednoglasno osudili prijedlog, nazivajući ga pokušajem kupovine glasova i "praznim obećanjem“...

Unatoč raširenoj sumnji, neki glasači pozdravili su prijedlog, tvrdeći da bi se novac poreznih obveznika trebao vratiti marljivim Amerikancima.

- Mislim da on to ograničava na američke državljane i odrasle koji rade – rekao je jedan Trumpov pristaša za Fox News.

- Dali smo vraški puno novca ljudima koji ga ne zaslužuju. Krajnje je vrijeme da marljivi građani Amerike dobiju novac koji im pripada - dodao je.



