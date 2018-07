Trump: Aneksija Krima? To je bilo u vrijeme Baracka Obame

Američki predsjednik Donald Trump ostao je u četvrtak u Bruxellesu neodređen u pogledu ruske aneksije Krima, kazavši da se to dogodilo u mandatu Baracka Obame.

"To je bilo u vrijeme Baracka Obame, ne u moje vrijeme. On je dopustio da se to dogodi. Što će se sada dogoditi s Krimom ne mogu vam reći", rekao je Trump odgovarajući na upit novinara po završetku summita NATO-a.

Na pitanje je li mu ruski predsjednik Vladimir Putin, s kojim će se u ponedjeljak sastati u Helsinkiju, neprijatelj i predstavlja li on prijetnju, Trump je odgovorio da mu nije neprijatelj nego da je suparnik.

"Ne želim da mi bude prijetnja. Mislim da zato i imamo NATO i Sjedinjene Države".

"Je li on moj neprijatelj. Nije, on je suparnik. Možda će jednoga dana biti prijatelj, ne poznajem ga dovoljno", rekao je Trump.

Dodao je da će s Putinom razgovarati o kontroli naoružanja, produljenje novog sporazuma o strateškom naoružanju, o ruskom kršenju sporazuma o uklanjanju raketa srednjeg i kratkom dometa, Siriji, Ukrajini te o pitanju ruskog miješanja u američke predsjedničke izbore 2016.

Trump je upravo završeni summit NATO-a predstavio kao osobnu pobjedu, ističući da je dobio sve što je htio, iako su nešto ranije stizale dramatične vijesti iz diplomatskih izvora da je zaprijetio povlačenjem SAD iz NATO-a ako ostale zemlje ne povećaju izdvajanje za obranu.

"Rekao sam im da bi bio vrlo nesretan ako oni ne ispune svoje obveze, da bi bih krajnje nezadovoljan, ali svi su se na kraju složili. Neko vrijeme je bilo dosta oštro", rekao je Trump.

"Svi su se složili znatno povećati troškove za obranu. NATO je danas puno snažniji nego prije dva dana", rekao je Trump na izvanredno sazvanoj konferenciji za novinare nakon završetka samita NATO-a. Nije precizirao koliko je povećanje dogovoreno, ali je rekao da je u proteklih godinu dana izdvojeno 33 milijarde dolara više za obranu i to ne računajući Sjedinjene Države.

Trump je summit NATO-a ocijenio "fantastičnim" i da je održan u "kolegijalnom duhu". Neposredno prije njegove konferencije za novinare počele su curiti informacije da je Trump zaprijetio povlačenjem Sjedinjenih Država iz NATO-a ako saveznici ne pristanu povećati troškove za obranu.

Na pitanje o Brexitu, Trump je rekao da nema što poručiti.

"Nemam poruku, nije na meni da to kažem. Imam tamo puno nekretnina. Imam puno prijatelja, moja je majka rođena u Škotskoj, ali nije na meni da kažem što trebaju raditi u Ujedinjenom Kraljevstvu", rekao je.

Trump je rekao da je europske saveznike upozorio na pitanje migracija. "Rekao sam glasno i jasno da jako pripaze na to".