Trump bez rukavica: Ukrajina i Kina trebaju istražiti Bidene

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da želi da Ukrajina i Kina istraže političkog suparnika, demokrata Joea Bidena i njegova sina, otvoreno zatraživši ono zbog čega su demokrati u Kongresu pokrenuli istragu za njegovim opozivom.

Trumpovi raniji pokušaji da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pokrene istragu o Bidenu i njegovu sinu Hunteru zabilježeni su u zapisniku telefonskog poziva od 25. srpnja koji je objavila Bijela kuća, kao i u prijavi zviždača u kojoj se tvrdi da je Trump htio stvoriti pritisak na ukrajinskog čelnika uskraćivanjem američke financijske pomoći.

- Preporučam im da započnu istragu o Bidenima - odgovorio je Trump na pitanje o tome što želi od Zelenskija.

Dodao je i kako vjeruje da istragu o obitelji vjerojatnog demokratskog predsjedničkog kandidata na izborima iduće godine treba otvoriti i Kina zbog poslovanja Huntera Bidena u toj azijskoj državi, no nije otkrio na što konkretno misli.

- Usput, i Kina bi trebala započeti istragu o Bidenima. Jer ono što se dogodilo ondje je jednako loše kao u Ukrajini - kazao je američki predsjednik prije puta na Floridu.

U četvrtak je bivši američki izaslanik u Ukrajini Kurt Volker postao prvi svjedok koji je svjedočio pred Kongresom u istrazi za Trumpov opoziv, piše BBC.

Volker je spomenut u žalbi anonimnog zviždača, a u Kongresu će svjedočiti pred odborima Zastupničkog doma za nadzor, obavještajna i inozemna pitanja.

Ostavku je dao u petak, nakon objave žalbe u kojoj se opisuje da je pokušao "umanjiti štetu" od Trumpovog zahtjeva Zelenskiju.

