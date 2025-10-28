Trump bi se htio ponovo sastati s Kimom, no Pjongjang šuti

Američki predsjednik Donald Trump je više puta predložio sastanak sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom dok se pripremao za ovotjedni posjet Južnoj Koreji, gdje je dobio podršku dužnosnika za tu zamisao, no Pjongjang zasad šuti. Sjeverna Koreja zasad javno ništa nije komentirala, a američki i južnokorejski dužnosnici su rekli da nema konkretnih priprema u tijeku. Uoči Trumpovog polaska iz Sjedinjenih Američkih Država, Sjeverna Koreja je lansirala, kako je rekla, nove nadzvučne balističke projektile. No, Trump je iskoristio svoje putovanje po Aziji kako bi istaknuo svoju spremnost na sastanak sa sjevernokorejskim diktatorom, nadajući se da će oživjeti niz samita koje je dvojac održao tijekom Trumpovog prvog mandata.

"Jednostavno sam imao dobar odnos s njim", kazao je Trump u ponedjeljak.

"Volio bih ga vidjeti ako želi, ako uopće dobije ovu poruku. Nismo ništa spominjali, no on zna da idem tamo. Ako bi se on htio sastati, ja ću se rado sastati s njim".

Na pitanje o tome što bi Kima moglo dovesti za stol, Trump je odgovorio da bi to mogle biti sankcije.

"To je poprilično veliko za početak", kazao je. "Rekao bih da je to najveće moguće".

Dvojac je održao sastanke na vrhu 2018. i 2019. prije nego što su propali pregovori zbog nuklearnog arsenala Pjongjanga. Sjeverna Koreja je pod teškim međunarodnim sankcijama zbog tog oružja kao i svojih balističkih projektila.

Kim je prošlog mjeseca naznačio da je otvoren spram sastanka s Trumpom ako SAD odustane od svog zahtjeva da se Kim otarasi nuklearnog arsenala, no odbacuje bilo kakve pregovore s Južnom Korejom.

"Osobno, još uvijek imam lijepe uspomene na američkog predsjednika Trumpa", rekao je u govoru, prema državnoj novinskoj agenciji KCNA.

"Ako Sjedinjene Države napuste apsurdnu opsesiju našom denuklearizacijom i prihvate stvarnost te iskreno žele mirnu koegzistenciju, nema razloga za nas da ne sjednemo za stol sa Sjedinjenim Državama".

Međutim, nema naznaka da će se razgovori održati. Američki dužnosnik je rekao da su razmatrali, ali nisu zakazali posjet razvojačenoj zoni na granici između Južne i Sjeverne Koreje.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung, koji je stupio na dužnost u lipnju i zagovara popuštanje napetosti sa Sjeverom, predložio je da Trump iskoristi svoj posjet Južnoj Koreji kako bi komunicirao s Kimom.

Južnokorejski ministar za ujedinjenje Chung Dong-young, zadužen za odnose sa Sjevernom Korejom, rekao je da će Pjongjang vjerojatno objaviti priopćenje o Trumpovoj ponudi do utorka ili srijede.

Šef južnokorejske diplomacije Cho Hyun je parlamentu u utorak rekao da Trump Sjevernu Koreju naziva "nuklearnom silom" te da bi mogućnost popuštanja sankcija mogla potaknuti Kima da dođe za stol.

"Međutim, u usporedbi s 2017. i 2018., Sjeverna Koreja je formirala vojni savez s Rusijom i ojačala svoj odnos s Kinom", kazao je.

Sjevernokorejska ministrica vanjskih poslova se u ponedjeljak sastala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Putin i Kim su prošle godine zaključili sporazum o strateškom partnerstvu, koji uključuje pakt o uzajamnoj obrani, a Sjeverna Koreja je poslala vojnike, topništvo, streljivo i projektile Rusiji kako bi je podržala u njenom ratu u Ukrajini.

Trump se u utorak u Tokiju sastao s obiteljima japanskim državljana koje je Sjeverna Koreja otela prije više desetljeća.