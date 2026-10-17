Nidal Hasan je bivši vojni psihijatar koji je 2009. ubio trinaest ljudi i ranio još trideset dvoje. Obitelji žrtava zaslužuju pravdu. Pentagon je najavio mogućnost da se pogubljenje prenosi uživo, piše Milas za Express
KOLUMNA TEOLOGA PLUS+
Trump bi smaknuće najradije pretvorio u politički program
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U svijetu “Igara gladi” vlast je otkrila da je nasilje mnogo efikasnije kad ga pretvoriš u TV spektakl. Mladi ljudi umiru pred kamerama, gledatelji navijaju, a politička elita sve naziva brigom za javni red. Hollywood je na toj distopiji zaradio milijune, ne sluteći da će je netko jednoga dana shvatiti kao politički program. Dolaskom Trumpa u Bijelu kuću i Hegsetha u Pentagon pokazalo se da ni najmračnija fikcija nije sigurna od onih koji u njoj, nažalost, vide nadahnuće.
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