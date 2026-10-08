Trump bi svoj luksuzni resort pretvorio u predsjedničko utočište. Država razmatra plan

Bijela kuća u srijedu je objavila da predsjednik SAD-a Donald Trump želi da se njegov luksuzni golf resort na Floridi pretvori u "predsjedničku rezidenciju", nalik na službeni Camp David. Još nisu poznate pojedinosti u vezi ovog projekta, pri čemu je od posebnog interesa potencijalna financijska korist za obitelj Trump. Američki predsjednik, bivši nekretninski investitor i strastveni graditelj, pokrenuo je mnoge projekte otkako se vratio u Bijelu kuću. Pritom redovito briše granice između svojih službenih dužnosti i privatnih interesa.

"Vlada Sjedinjenih Država zatražila je studiju o mogućnosti stvaranja predsjedničkog odmarališta u golf resortu Trump International u Palm Beachu za buduće predsjednike, kako bi mogli održavati važne sastanke u okruženju svjetske klase", rekao je dužnosnik Bijele kuće za AFP, potvrđujući informacije koje su prvi prenijeli lokalni mediji.

"Nekretnina je udaljena samo nekoliko minuta od međunarodne zračne luke Donald J. Trump", odnosno zračne luke Palm Beach, nedavno preimenovane po predsjedniku, kako piše AFP, potom "nema zgrada koje na nju imaju pogled niti ima kuća koje s njom graniče, sigurnosne su mjere izvrsne, blizu je snaga reda, a ujedno je i međunarodno priznato golf igralište. Sve su to nužni uvjeti za predsjedničko utočište", izjavio je dužnosnik navodeći prednosti lokacije.

Taj anonimni izvor nije precizirao hoće li obitelj Donalda Trumpa primati naknadu za stavljanje njegova golf resorta na raspolaganje ili će vlasnikom postati vlada.

Osamdesetogodišnji milijarder već smatra svoje golf resorte produžecima Bijele kuće.

Tamo ugošćuje strane čelnike, primjerice prošlog mjeseca u Irskoj ili prošle godine u Škotskoj, gdje je sklopio trgovinski sporazum s Europskom unijom u plesnoj dvorani jednog od svojih imanja. U prosincu će se samit G20 održati na drugom Trumpovu imanju na Floridi, u Miamiju.

Ako se plan ostvari, to bi predstavljalo radikalnu promjenu krajolika. Trumpova imanja poznata su po svom raskošnom dekoru.

Američki predsjednik neko od svojih zdanja posjećuje gotovo svaki vikend, ali Camp David, vojnu bazu u ruralnom području blizu Washingtona, D.C., gdje gosti odsjedaju u drvenim kolibama - izbjegava.

Camp David bio je domaćin brojnih diplomatskih pregovora na visokoj razini.

Po njemu se primjerice zovu sporazumi između Egipta, Izraela i Sjedinjenih Država, koji su tamo pregovarani 1978. godine.