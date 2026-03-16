Trump bijesan na saveznike! Odbili poslati ratne brodove u Hormuški tjesnac: Nezahvalnici!

Nekoliko američkih saveznika je u ponedjeljak odbilo pozive Donalda Trumpa da pošalju ratne brodove kako bi štitili brodove u Hormuškom tjesnacu, zbog čega je američki predsjednik zapadne partnere optužio za nezahvalnost nakon višedesetljetne podrške Washingtona. Američko-izraelski rat protiv Irana traje već više od dva tjedna i ne nazire mu se kraj te je zbog njega uglavnom zatvoren Hormuški tjesnac kojim prolazi 20 posto svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina, što je podiglo cijene energenata i dovelo do straha od porasta inflacije.

Izrael je u ponedjeljak rekao da je pripremio podrobne planove za još najmanje tri tjedna rata nakon što je tijekom noći izveo napade diljem Irana, a iranske bespilotne letjelice su privremeno zatvorile zračnu luku u Dubaiju te pogodile ključno naftno postrojenje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Brojni američki partneri, uključujući Njemačku, Španjolsku i Italiju, rekli su da trenutno ne planiraju slati brodove kako bi pomogli da se ponovo otvori strateški prolaz, u kojem je Iran dronovima i morskim minama uvelike ograničio plovidbu.

"Nedostaje nam mandat Ujedinjenih naroda, Europske unije ili NATO-a potreban prema ustavu", kazao je njemački kancelar Friedrich Merz u Berlinu, dodajući da Washington i Izrael nisu konzultirali Njemačku prije nego što su započeli rat.

"Stoga se ne pojavljuje pitanje o tome kako bi se Njemačka mogla vojno uključiti ovdje."

Trump je na tiskovnoj konferenciji u Washingtonu rekao da su mu mnoge države rekle da su spremne pomoći, ali je izrazio frustraciju zbog nekih dugogodišnjih saveznika u kojima je raspoređen velik broj američkih vojnika.

"Neke su (zemlje) veoma entuzijastične glede toga, a neke nisu. Neke zemlje kojima smo pomagali mnogo, mnogo godina. Štitili smo ih od groznih vanjskih izvora, a nisu bili entuzijastični. A razina entuzijazma je meni bitna".

Trump je kazao da "nije zadovoljan" Keirom Starmerom nakon što je britanski premijer rekao da želi "održivu" opciju za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca te da Ujedinjeno Kraljevstvo neće biti uvučeno u "širi rat" zbog Irana.

Američki predsjednik je britanski pristup sukobu nazvao "groznim".

Također, kazao je da ne zna je li novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei živ nakon što je ranjen u zračnim napadima te se još uvijek nije pojavio u javnosti otkako je stupio na dužnost, javlja AFP.

"Mnogi ljudi govore da je teško unakažen. Govore da je izgubio nogu te da je teško ranjen. Drugi govore da je mrtav. Nitko ne kaže da je 100 posto zdrav. Znate, (još) nije ništa rekao", kazao je Trump.

"Ne znamo je li živ ili mrtav", dodao je.