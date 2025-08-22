Trump bijesan zbog ukrajinskog udara na ključni ruski naftovod: 'Orbane, ti si mi veliki prijatelj'

Predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo zbog nedavnih ukrajinskih napada na ruski naftovod Družba, ključan za opskrbu Mađarske i Slovačke, dviju članica EU-a i NATO-a, piše Newsweek. Napadi su, prema izvješćima, izazvali zabrinutost zbog utjecaja na energetsku sigurnost regije.

Trump je u rukom pisanom pismu mađarskom premijeru Viktoru Orbanu naveo kako mu se "ne sviđa ovo" i da je "jako ljut zbog toga" te dodao: "Reci Slovačkoj. Ti si moj veliki prijatelj". Poruka je podijeljena na društvenoj mreži X od strane Andrása Lászlóa, mađarskog zastupnika u Europskom parlamentu iz Orbanove stranke Fidesz.

Mađarska, za razliku od većine saveznika u EU-u i NATO-u, nastoji održati neutralnost u ratu i zadržati odnose s Moskvom, te se protivi ulasku Ukrajine u EU. Orban je u izjavi istaknuo da naftovod opskrbljuje Mađarsku i Slovačku, dvije zemlje koje nemaju druge načine uvoza sirove nafte, te da ukrajinski napadi predstavljaju "vrlo neprijateljski potez". Napadi su, prema njegovim riječima, bili nekoliko dana prije planiranog sastanka Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Ukrajinska strana je poručila da naftovod opskrbljuje i ruske invazijske snage, zbog čega smatraju da je legitiman vojni cilj. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha odgovorio je na pritužbe mađarske vlade, navodeći da je Rusija pokrenula rat i odbija ga okončati. Sibiha je dodao da je Mađarska svjesno održavala ovisnost o Rusiji i da svoje pritužbe može uputiti Moskvi.

Trump je ranije istaknuo da se nastoji pozicionirati kao mirotvorac te da želi okončati rat u Ukrajini koji je od početka ruske invazije u veljači 2022. odnio stotine tisuća života i izazvao velike materijalne štete.

Napadi na naftovod Družba nastavili su se i nakon razmjene poruka, a Ukrajina je ponovno napala taj naftovod jučer, navodi se u izvješćima.