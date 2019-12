Trump: Blizu smo sporazuma s Kinom, ali uvodimo nove carine

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je SAD 'vrlo blizu' postizanju trgovinskog sporazuma s Kinom, dok je kineska strana potvrdila da se pregovara o postizanju trgovinskog sporazuma.

'VRLO blizu smo VELIKOG SPORAZUMA s Kinom', napisao je Trump na Twitteru.

- Oni ga žele i mi ga želimo - objavio je.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!