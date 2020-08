Trump brani reformu Američke pošte, želi da bude učinkovitija

Nekoliko demokratskih državnih tužitelja također razmatra podizanje tužbi ne bi li zaustavili reforme Američke pošte koje bi se mogle odraziti na rezultate izbora

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>branio je u ponedjeljak pokušaje svoje vlade da reformira Američku poštu prije predsjedničkih izbora u studenome, unatoč prosvjedima demokrata i drugih kritičara, te poručio da će podržati sve inicijative da se više glasa osobno.</p><p><strong>Preminuo najmlađi brat Donalda Trumpa: </strong></p><p>U intervjuu za Fox News, Trump je rekao da će podržati postavljanje više biračkih mjesta, ranije glasanje i druge inicijative kojima bi se potaknulo birače da glasaju osobno, a ne putem pošte, što je ponovno kritizirao.</p><p>Trump je istaknuo da želi da Američka pošta bude "učinkovita".</p><p>Dodao je da nedavne promjene u radu poštanske službe nisu pokušaj miješanja u izbore. </p><p>Zastupnički dom američkog Kongresa trebao bi uskoro razmotriti prijedlog zakona za zaštitu Američke pošte od, kako je u nedjelju kazala njegova demokratska predsjednica <strong>Nancy Pelosi,</strong> Trumpove "kampanje da sabotira izbore manipuliranjem Američke pošte tako da se biračima uskrati pravo glasa". </p><p>Nekoliko demokratskih državnih tužitelja također razmatra podizanje tužbi ne bi li zaustavili reforme Američke pošte koje bi se mogle odraziti na rezultate izbora.</p><p>Demokrati optužuju Trumpa, koji u anketama zaostaje za demokratskim protukandidatom Joeom Bidenom, da pokušava svezati ruke Američkoj pošti kojoj kronično nedostaje novca kako bi suzbio dopisno glasanje.</p><p>Trump ponavlja, i to bez dokaza, da bi dopisno glasanje većih razmjera dovelo do izborne prijevare. Zbog pandemije koronavirusa putem pošte moglo bi, naime, glasati čak do polovice američkih birača.</p>