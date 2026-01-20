Obavijesti

Trump će podivljati: 61 posto Amerikanaca u anketi smatra da zemlja ide u krivom smjeru

Piše Filip Sulimanec,
Trump nastavlja frapirati međunarodnu zajednicu. Nakon što je rekao da ga ne zanima međunarodno pravo jer mu je vlastiti moral dovoljan, te da mu mir više nije prioritet jer nije dobio Nobela, sada je pak zaprijetio carinama od 200 posto na francuska vina jer je Macron odbio ući u njegov 'UN', Odbor za mir. Dodao je i da bi se NATO raspao da se nije vratio u Ovalni ured.

Dok prekraja međunarodni poredak, u SAD-u rastu tenzije. ICE već dulje vrijeme hvata ilegalne migrante po zemlji i sukobljava se s građanima, a u nekim slučajevima i s policijom. 

BLIŽE SAD-U Lukašenko se pridružio Odboru za mir kojeg je osnovao Trump
Lukašenko se pridružio Odboru za mir kojeg je osnovao Trump

Economist je proveo anketu od 16. do 19. siječnja 2026., te pitao 1722 ispitanika što misle kako vodi zemlju. Na početku Trumpova drugog mandata njegova neto razina odobravanja iznosila je 2. Sada je pala na −19, najnižu razinu u ovom mandatu. Tjedan dana nakon početka Trumpova mandata 37 posto Amerikanaca smatralo je da se zemlja kreće u pravom smjeru, dok je 50 posto mislilo da ide pogrešnim putem. Ti su se omjeri sada promijenili na 31 posto odnosno 61 posto.

Amerikanci su također nezadovoljni Trumpovim učinkom u ispunjavanju dvaju najvažnijih predizbornih obećanja: snižavanja inflacije te okončanja vala ilegalne imigracije koji se dogodio za njegova prethodnika Joea Bidena. Ocjene njegova upravljanja inflacijom i cijenama pale su sa 6 na −27 u godinu dana. A iako je imigracija doista naglo pala, neto odobravanje njegovih politika u tom području smanjilo se s 11 u veljači na −7 sada.

