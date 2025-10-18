Obavijesti

TVRDE IZVORI...

Trump će se sastati s Kim Jong Unom tijekom posjeta Aziji?

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KCNA

U kolovozu je Trump izrazio interes za susret sa sjevernokorejskim vođom nakon što je prvi put u Bijeloj kući ugostio južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga

Dužnosnici administracije Donalda Trumpa raspravljaju o mogućem sastanku američkog predsjednika i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una tijekom Trumpova nadolazećeg posjeta Aziji, izvijestio je CNN u subotu, pozivajući se na izvore upoznate s temom. 

Dužnosnici nisu započeli logističke pripreme niti izravnu komunikaciju s Pjongjangom, a prethodni Trumpov pokušaj da se stupi u kontakt s Kimom ranije ove godine Sjeverna je Koreja navodno odbila.

STIGLA I IZASLANSTVA Kim pohvalio svoju stranku: Uskoro slave 80 godina osnutka
Kim pohvalio svoju stranku: Uskoro slave 80 godina osnutka

U kolovozu je Trump izrazio interes za susret sa sjevernokorejskim vođom nakon što je prvi put u Bijeloj kući ugostio južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga.

SJEVERNOKOREJSKI VOĐA Jong Un spreman na razgovore sa SAD-om, ali postavlja uvjet: Zaboravite denuklearizaciju!
Jong Un spreman na razgovore sa SAD-om, ali postavlja uvjet: Zaboravite denuklearizaciju!

Reuters nije mogao potvrditi izvješće CNN-a, a Bijela kuća nije do sada odgovorila na zahtjev za komentar.

