Trump čestitao AfD-u: 'Njima su dozlogrdila užasna pravila o imigraciji! Neće više to trpjeti...'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je čestitao njemačkoj stranci Alternativa za Njemačku (AfD) na pobjedi na izborima u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt, rekavši da je krajnje desna stranka "u usponu“.

"Wow! Populistička stranka u Njemačkoj upravo je imala stvarno veliku noć“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, osvrćući se na nedjeljne izbore. Trump nije izrijekom spomenuo AfD, ali bilo je jasno na koju stranku misli.

AfD-u i njegovim pristašama dozlogrdila su njemačka "apsolutno užasna pravila o imigraciji“, rekao je Trump. „ONI SU U USPONU i više to neće trpjeti“, napisao je.

Trump je svoju objavu završio porukom „MGGA!!!“, što očito znači „Make Germany Great Again“ („Učinimo Njemačku ponovno velikom“), po uzoru na njegov slogan „Make America Great Again“, poznat kao „MAGA“.

Na izbornoj je večeri Trump već podijelio sliku projekcije rezultata izbora u Saskoj-Anhalt na Truth Socialu. Nije komentirao grafikon koji je pokazivao da je AfD osvojio izbore.

Otkako je Trump preuzeo dužnost u siječnju 2025., smatra se da AfD ima bliskije veze s Washingtonom nego ikad prije. Supredsjednica AfD-a Alice Weidel opisala je Trumpa kao uzor nakon njegova povratka u Bijelu kuću, a predstavnici AfD-a otputovali su u Washington na njegovu inauguraciju.

Američki potpredsjednik JD Vance sastao se s Weidel na marginama Munchenske sigurnosne konferencije u veljači 2025.

Na konferenciji je Vance upozorio da isključivanje populističkih stranaka i izgradnja političkih „vatrenih zidova“ riskiraju ignoriranje volje milijuna birača. Njegove su izjave u to vrijeme izazvale veliku pozornost i kritike brojnih njemačkih političara.

Trump tijekom svojeg drugog mandata provodi masovne deportacije i zauzeo je oštar stav prema migrantima.

Republikanac je u više navrata kritizirao njemačku politiku prema azilu i migracijama.