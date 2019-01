Trump dao rok do 15. veljače i zaprijetio izvanrednim stanjem

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak sporazum kojim će financirati vladu do 15. veljače. Podsjetimo, američka vlada je u blokadi 34 dana jer Trump inzistira na izgradnji zida s Meksikom.

Trump je dao rok republikancima i demokratima do 15. veljače da se dogovore, ako mu je odbore novac za izgradnju zida Trump je rekao da će 'iskoristit će sve mogućnosti koje ima' i najvjerojatnije proglasiti izvanredno stanje.

"A truly great and secure deal can happen for everyone" says President Trump.



This has been the longest government shutdown in history.



For more on the story: https://t.co/pRcJSEk1qM pic.twitter.com/Dv2v6p6FVi