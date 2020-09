Trump demantira da je imao blaži moždani udar: To su laži!

<p>Američki predsjednik Donald Trump odbacio je u utorak glasine prema kojima je u studenom prošle godine pretrpio blaži moždani udar kada je hospitaliziran.</p><p>Iznenadni posjet sedamdesetogodišnjeg predsjednika vojnoj bolnici Walter Reed pokrenuo je tada nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju, koje je demantirao liječnik Bijele kuće.</p><p>U knjizi objavljenoj u utorak, novinar New York Timesa tvrdi da je tijekom tog posjeta potpredsjednik Mike Pence, koji bi ga po ustavu naslijedio, "bio spreman" za slučaj potrebe anesteziranja Donalda Trumpa. </p><p>Ta otkrića su izazvala niz glasina na društvenim mrežama o moždanom udaru, ali u knjizi novinara one nisu potkrijepljene.</p><p>Trump je u tvitovima reagirao i istaknuo da je žrtva lažnih vijesti. "Nikada ne prestaju! Sada pokušavaju reći da je vaš omiljeni predsjednik bio u bolnici Walter Reed zbog niza manjih moždanih udara".</p><p>"Možda misle na jednog drugog kandidata, iz druge stranke!", dodao je aludirajući na svog demokratskog protivnika Joea Bidena, također sedamdesetogodišnjaka. </p><p>"U knjizi se ne spominju mini moždani udari", odgovorio je Michael Schmidt, autor "Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President".</p><p>"Mogu potvrditi da predsjednik Trump nije pretrpio moždani udar, prolazni ishemijski napad (blagi moždani udar), ni akutno kariovaskularno stanje", izjavio je predsjednikov liječnik Sean Conley koji je ocijenio da je predsjednik "u formi" i očekuje da će "biti sposoban i dalje izvršavati predsjedničke obveze".</p>