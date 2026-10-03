Trump dijeli novac: Više od 20 milijuna starijih Amerikanaca dobit će po 90 dolara...

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će njegova vlada isplatiti jednokratni iznos od 90 dolara za više od 20 milijuna Amerikanaca uključenih u program zdravstvenog osiguranja za starije osobe Medicare, kako bi im pomogla pokriti troškove mjesečnih premija zdravstvenog osiguranja.

Trump je kasno u petak na društvenim mrežama objavio da će se sredstva za te isplate osigurati iz fonda za unapređenje Medicarea, kojem je Kongres dodijelio dvije milijarde dolara.

Ova je najava posljednja u nizu financijskih obećanja koja je republikanski čelnik uputio biračima uoči izbora za kongres koji se održavaju sredinom njegova predsjedničkog mandata, u studenom.

Trumpova Republikanska stranka trenutačno ima tijesnu većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu, no njegova popularnost bilježi niske razine zbog načina upravljanja visokih troškova života Amerikanaca tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je doveo do naglog rasta cijena nafte i plina.

Bijela kuća objavila je pojedinosti Trumpova plana na svojim internetskim stranicama, navodeći da će većina starijih osoba koje ispunjavaju uvjete primiti uplatu od 90 dolara izravnom uplatom na račun početkom listopada.

Oni koji nemaju dogovorenu izravnu uplatu primit će ček, također početkom listopada, na poštansku adresu koju su prijavili u sustavu Medicare, priopćila je Bijela kuća.

Prošlog je mjeseca Trump predložio slanje čekova u iznosu od 5000 dolara svim odraslim građanima ako republikanci zadrže kontrolu nad zastupničkim domom i senatom na izborima u studenom, iako su analitičari, ekonomisti, pa čak i neki republikanci u kongresu na taj plan reagirali sa skepticizmom.

Trumpova administracija također zasebno šalje uplate od 500 dolara za gotovo milijun Amerikanaca, što je potez za koji stratezi smatraju da bi mogao utjecati na ishod pojedinih izbornih utrka.

Iz Bijele kuće poručuju da te isplate predstavljaju povrat sredstava za, kako navode, prekomjerne naknade naplaćene osobama koje su kupile zdravstveno osiguranje putem zakona o pristupačnoj skrbi.