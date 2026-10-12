Trump dogovorio ruski dizel, a Zelenski treba američku pomoć: 'Iza svega stoje energenti...'

Donald Trump dogovorio je isporuku ruskog dizela na američko tržište, a istodobno ponovno zaoštrio retoriku prema Ukrajini i predsjedniku Volodimiru Zelenskom. O potezima američkog predsjednika raspravljali su gosti emisije 'Otvoreno', upozorivši na ekonomske i političke interese koji stoje iza njih. Politologinja Đana Luša smatra da Trump djeluje na dva bojišta, u Ukrajini i na Bliskom istoku, dok istodobno vodi računa o predstojećim izborima u SAD-u.

- Iza svega stoje energenti i želja predsjednika Trumpa da ostvari barem kratkoročne ekonomske rezultate u SAD-u da zadovolji svoje biračko tijelo, dodala je.

Prema njezinoj ocjeni, dogovor o dizelu neće znatno utjecati na američko tržište, ali bi mogao biti važan za birače u saveznim državama u kojima su cijene energenata posebno osjetljivo pitanje.

Politički analitičar Denis Avdagić podsjetio je da ovo nije prvi put da se ublažavaju sankcije povezane s ruskom naftom. Ipak, istaknuo je da su sadašnje količine znatno manje od onih obuhvaćenih ranijim potezima.

- Ako ćete usporediti te količine, radilo se o nafti koja se već nalazila u tankerima i radilo se o daleko većim količinama sirove nafte za razliku od ovog, što su količine dizela koje su, usporedivši s onim što je značilo skidanje sankcije sa svih tankera koji su u tom trenutku imali rusku naftu, ovo je minorno, kazao je.

Avdagić se osvrnuo i na odnos Trumpa i Zelenskog, istaknuvši da Ukrajina i dalje treba američku vojnu i političku potporu.

- On ne pokušava oponirati predsjedniku Trumpu zato što on treba SAD i to je poruka svima nama u Europi i onima koji žele aktivno pomagati Ukrajini moraju znati da Ukrajina treba tu američku pomoć, naglasio je.

Prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman' Gordan Akrap smatra da Trumpove izjave o ukrajinskim izborima ne treba promatrati odvojeno od njegovih konkretnih poteza. Upozorio je i na moguće posljedice privremenog dopuštanja uvoza ruskog dizela.

- Znamo da predsjedniku Trumpu treba više gledati ono što radi nego ono što govori jer i ovo što radi sa suglasnosti, koju je nominalno dao do travnja sljedeće godine, a koja će vrlo vjerojatno trajati samo do prvog tjedna studenoga o omogućavanju uvozu ruskog dizela, se svodi na poigravanja s Wall Streetom, bankarima i burzama koji špekuliraju s cijenama nafte i njenih derivata, igraju se na ishode i dižu cijene neselektivno te vode njima na izravni račun, ustvrdio je.

Akrap je dodao da isporuka dizela neće Rusiji donijeti značajna dodatna sredstva, jer bi gorivo ionako mogla prodati drugim kupcima, poput Indije i Kine. Istodobno je upozorio na važnost događanja u Saudijskoj Arabiji, za koju smatra da bi mogla imati presudan utjecaj na daljnji razvoj situacije na Bliskom istoku.