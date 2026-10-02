Trump: Europa pristala odmah osloboditi ogromne količine dizela; Oglasio se i Macron!

Čelnici skupine G7 postigli su dogovor o koordiniranoj akciji za smanjenje cijena goriva. Francuski predsjednik Emmanuel Macron potvrdio je oslobađanje velikih rezervi dizela i sirove nafte. Reakcija je to na rekordne cijene energije uzrokovane globalnim nestabilnostima.

Hitna akcija na tržištu goriva

Je viens de réunir les dirigeants du G7 pour évoquer la situation énergétique mondiale.



Nous sommes d’accord pour travailler de manière coordonnée pour contribuer à la baisse des prix des produits pétroliers, notamment du diesel.



Nous avons décidé de :



→ flexibiliser la… pic.twitter.com/ilaXb94kD6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2026

Nakon pritiska iz Washingtona i rekordnih cijena na crpkama, zemlje G7 odlučile su djelovati. Prema najavama, planiraju pustiti na tržište do sto milijuna barela sirove nafte i dizela u razdoblju od četiri mjeseca kako bi stabilizirale ponudu.

Američki predsjednik Donald Trump odmah se pohvalio ovim dogovorom na društvenim mrežama, naglasivši brzinu kojom će se akcija provesti.

​- Europa je upravo pristala osloboditi ogromnu količinu svojih zaliha dizela. Proces će započeti odmah - poručio je Trump.

Europski dogovor s Washingtonom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron okupio je čelnike na videokonferenciji kako bi dogovorili zajedničku strategiju. Istaknuo je važnost usklađenog djelovanja bez uvođenja izvoznih ograničenja, čime je odgovorio na ranije Trumpove prijetnje o zabrani izvoza američkog dizela u Europu.

Cijela operacija odvijat će se pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju (IEA). Prvi značajan val oslobađanja zaliha dizela trebao bi se dogoditi unutar prvih dvadeset dana. Sve to dolazi u vrijeme rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji već osam mjeseci drži cijene nafte na vrlo visokim razinama i stvara probleme poljoprivrednicima i prijevoznicima diljem svijeta.

Cijene nafte pale na 100 dolara

Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima na 100 dolara nakon što je skupina vodećih gospodarstava G7 odlučila iz zaliha otpustiti 100 milijuna barela dizela i "drugih rezervi", stišavajući strahovanja od globalne nestašice energenata.

U Londonu se barelom nafte poslijepodne trgovalo po cijeni nižoj za 2,32 dolara nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja, od 100,08 dolara. Na američkom tržištu bio za jeftiniji za 3,43 dolara i stajao je 89,44 dolara.

Na kraju tjedna pozornost tržišta zaokupili su nagovještaji da bi Europa mogla iz strateški rezervi otpustiti naftu iz dizel kako bi se ublažila akutna nestašica energenata. Europljane su zabrinuli i signali iz Washingtona da bi mogao zabraniti izvoz dizela kako bi ublažio skok cijena na domaćem tržištu.

Smirivanje krize

U petak poslijepodne čelnici zemalja skupine G7 objavili su da će preko Međunarodne agencije za energiju (IEA) koordinirano na tržište plasirati 100 milijuna barela dizela "i drugih rezervi", prema zajedničkom priopćenju koje je objavio ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Francuska trenutno predsjeda skupinom G7.

"Ispunit ćemo naše obaveze koordiniranim otpuštanjem preko IEA-e 100 milijuna barela kroz razdoblje od četiri mjeseca, počevši od ovog trenutka", dodaju čelnici G7 u priopćenju, ističući da će već u idućih 20 dana članice G7 i njihovi partneri na tržište plasirati "značajnu" količinu dizela.

Ako se iz strateških zaliha otpusti još sirove nafte, tržište u cjelini moglo bi se vratiti u blagi suficit, pod uvjetom da oporavak isporuka s Bliskog istoka u posljednje vrijeme potraje, rekao je Hamad Hussain iz Capital Economicsa.

"Postupni oporavak isporuka nafte s Bliskog istoka, koje stižu i naftovodom mimo Hormuškog tjesnaca, ovih je dana ubrzao", navode stručnjaci Barclaysa u analizi.

Međutim, temelji fizičkog tržišta i dalje su snažni, upozoravaju u Barclaysu, istaknuvši kontinuirano iscrpljivanje zaliha te činjenicu da su pošiljke s kraćim rokovima isporuke i dalje znatno skuplje od onih s duljim rokovima isporuke.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u četvrtak barel košarice nafte njezinih članica poskupio za 1,52 dolara i stajao je 108,82 dolara.