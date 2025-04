Trump: 'Gaza je vraški dobar prostor, bila bi dobra stvar da je SAD kontrolira i posjeduje'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da bi "kontrola i posjedovanje" Sjedinjenih Država nad Pojasom Gaze bila dobra stvar, ponovno iznoseći prijedlog koji je iznio više puta tijekom prvih tjedana novog mandata.

- Imati tamo silu poput Sjedinjenih Država, koja kontrolira i posjeduje Pojas Gaze, bila bi dobra stvar. Ako uzmete te ljude, Palestince, i premjestite ih u različite zemlje – i imate puno zemalja koje bi to učinile – onda zapravo imate zonu slobode. Možete to zvati zona slobode, slobodna zona, zona u kojoj ljudi neće umirati svaki dan. To je vraški dobar prostor. Znate kako ja to zovem – odlično mjesto na kojem nitko ne želi živjeti - rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Foto: Kevin Mohatt

Trump se također zapitao zašto je Izrael uopće "prepustio Gazu".

- Uzmete zemljište uz more i date ga ljudima za mir. Kako je to završilo? - rekao je Trump, koji je ranije predlagao da se Gazu pretvori u "Rivijeru" u američkom vlasništvu. Trump je rekao da su u tijeku napori za oslobađanje talaca koje drži Hamas, ali da je osiguravanje oslobađanja svih talaca "dug proces".

- Volio bih vidjeti da rat prestane i mislim da će rat prestati u jednom trenutku, a to neće biti u tako dalekoj budućnosti - rekao je Trump odgovorivši na pitanje novinara o svom predizbornom obećanju o okončanju rata u Gazi.

Foto: Kevin Mohatt

Izrael je pokrenuo rat nakon što su borci pod vodstvom Hamasa napali južni Izrael 7. listopada 2023., ubivši oko 1200 ljudi i uzevši 251 taoca, prema izraelskim podacima. Od tada je Izrael do sada ubio više od 50.000 Palestinaca, prema lokalnim zdravstvenim vlastima.