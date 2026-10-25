Trump glasao ranije na Floridi uoči izbora na sredini mandata

Američki predsjednik Donald Trump glasao je u subotu uoči američkih izbora na sredini njegova mandata, koji se održavaju 3. studenoga, posjetivši biračko mjesto na Floridi zajedno s prvom damom Melanijom Trump.

Predsjednik je glasao osobno u West Palm Beachu, nedaleko od svog imanja Mar-a-Lago, gdje je provodi vikend.

Nakon što je glasao, Trump je stavio na odijelo naljepnicu s natpisom „Glasao sam” („I Voted”).

Kritičari su ranije istaknuli da je Trump glasao putem pošte, unatoč svom protivljenju takvom načinu glasovanja.

Uoči izbora koji se održavaju na sredini njegova mandata, Trump se zalagao za stroža pravila glasovanja poštom, tvrdeći da bi te promjene pomogle u sprječavanju izbornih prijevara.

Kritičari ga optužuju da pokušava oslabiti potporu oporbenim demokratima, čiji birači tradicionalno češće koriste mogućnost glasovanja poštom.

Ovi će izbori odrediti tko će imati kontrolu nad Kongresom tijekom posljednje dvije godine Trumpova predsjedničkog mandata.

Trumpovi republikanci nadaju se obrani tijesne većine u oba doma Kongresa. Ankete pokazuju da demokrati imaju dobre izglede za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom.

Smatra se da će u Senatu biti teže doći do promjene vlasti, budući da se bira samo trećina mjesta, no promjena kontrole i dalje je moguća.