Trump gori od sreće, primio Nobela od Machado: 'Tako divna gesta, hvala ti Maria'

Bijela kuća u četvrtak je potvrdila da će američki predsjednik Donald Trump zadržati medalju Nobelove nagrade za mir koju mu je ponudila venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado, laureatkinja te nagrade.

Machado je ranije novinarima izjavila da je na privatnom sastanku Trumpu ponudila medalju svoje nagrade, no nije otkrila i je li je on prihvatio.

- Mislim da je danas povijesni dan za nas Venezuelce - rekla je nakon prvog osobnog susreta s republikancem.

Foto: Daniel Torok/The White House

Nije odgovorila na pitanje je li američki predsjednik zadržao medalju.

Bijela kuća je kasnije potvrdila da je Trump namjerava zadržati. Američki predsjednik u objavi na društvenim mrežama napisao je da mu je Machado uručila svoju nagradu „za njegov rad”.

- Tako divna gesta međusobnog poštovanja. Hvala ti Maria - stoji u objavi.

Machado je nedavno rekla da bi ustupanje nagrade Trumpu bio čin zahvalnosti venezuelskog naroda za uklanjanje predsjednika Nicolasa Madura. Nakon što su američke snage otele venezuelskog predsjednika Madura u Caracasu, Trump je odbio podržati Machado, rekavši da nije kvalificirana za vođenje zemlje.

'Nobelova nagrada za mir ne može se prenijeti'

Nobelov institut objavio je da se Nobelova nagrada za mir ne može prenijeti, podijeliti ili opozvati.

Medalja Nobelove nagrade za mir promjera je 6,6 centimetara, teška 196 grama i izrađena od zlata. Na prednjoj strani nosi portret Alfred Nobela, dok je na poleđini prikaz trojice nagih muškaraca koji se drže za ramena kao simbol bratstva. Dizajn je nepromijenjen već 120 godina.

Iako je sama nagrada trajna, medalje su kroz povijest znale promijeniti vlasnika. Jedan od najpoznatijih primjera je medalja Dmitry Muratova, prodana na aukciji za više od 100 milijuna dolara, a prihod je usmjeren u pomoć izbjeglicama iz rata u Ukrajini.

Medalja izložena u Nobel Peace Centeru također je posuđena – izvorno je pripadala Christian Lous Langeu, prvom norveškom dobitniku Nobelove nagrade za mir.

Kako poručuje Norveški Nobelov odbor, jednom dodijeljena Nobelova nagrada ne može se opozvati, dijeliti niti prenijeti na druge. Medalja može promijeniti vlasnika, ali titula nobelovca ostaje zauvijek.